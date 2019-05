Calciatori | i più cattivi della serie A e altri record

Juventus - Pjanic : “Allegri sa come trasformare 24 Calciatori in una squadra. Francia? Era più facile ma ho scelto la Bosnia” : Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, oggi pomeriggio all’Allianz Stadium ha partecipato a un evento organizzato da Randstad dedicato ai talenti e ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, il bosniaco ha parlato di Allegri: “Allegri sa bene come trasformare ventiquattro calciatori in una squadra. Gli ho sempre fatto i complimenti per come è riuscito a gestire il gruppo. Noi giocatori siamo sempre stati ...

La Serie A e i social - i dieci Calciatori più seguiti : sorprese al terzo e quarto posto : I calciatori sono già popolari di suo. Ma, da quando esistono i social network, sicuramente hanno aumentato di molto la loro fama. A tal proposito, l’agenzia specializzata IQUII Sport ha stilato una classifica relativa ai calciatori di Serie A più seguiti sui social. Anche qui è dominio juventino, con il podio dominato da Ronaldo (122 milioni di follower su Facebook, 78 su Twitter e 166 su Instagram), Dybala e, a sorpresa, ...

Mattarella a Lazio e Atalanta : «Meno attenzione ai diritti tv e più impegno a fare crescere i giovani Calciatori» : Ieri pomeriggio, al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto Atalanta e Lazio, che questa sera si scontreranno all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. Il Mattino riporta il monito del presidente alle società di calcio: “Mi auguro società di calcio sempre più attente ai vivai e agli aspetti sportivi che non agli interessi economici; mi auguro sempre società di calcio che abbiano una grande cura dei ...

L’uomo del giorno - Yaya Touré : uno dei più forti Calciatori africani di sempre : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Yaya Touré, che compie 36 anni e pochi giorni fa ha annunciato il ritiro. E’ stato uno dei calciatori africani più forti di tutti i tempi e uno dei centrocampisti più completi degli ultimi anni. Ha iniziato a farsi conoscere al calcio europeo in Belgio, con la casacca del Beveren. Poi, è passato in Ucraina con il ...

I club che acquistano Calciatori più giovani - Real 2° tra i top 5 tornei europei : A che età sono stati tesserati i giocatori schierati dai club europei durante questa stagione? E’ una domanda alla quale ha risposto il CIES Football Observatory, che ha stilato una graduatoria sulla base dell’età in cui – mediamente – sono stati ingaggiati i calciatori utilizzati dalle varie formazioni europee nei rispettivi campionati nazionali. I calciatori […] L'articolo I club che acquistano calciatori più giovani, Real 2° tra i top 5 ...

Si ritira Darío Conca. E’ stato sul podio dei Calciatori più pagati di sempre : Darío Leonardo Conca ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a quasi 36 anni. L’argentino è stato tra i più pagati di sempre. Trequartista dalle spiccate qualità tecniche, bravissimo soprattutto sui calci piazzati, Conca ha giocato l’ultima stagione nel Austin Bold FC, nella seconda divisione degli Usa. Cresciuto nelle giovanili del Tigre, è passato poi al River Plate. Conca ha giocato anche in Cile (con ...

I Calciatori della Premier boicottano Twitter - Instagram e Facebook : “devono fare di più contro il razzismo” : In Inghilterra ed in Galles si sta muovendo qualcosa nel mondo del calcio per fare di più nella lotta contro il razzismo I calciatori in Inghilterra e in Galles stanno boicottando i social media nel tentativo di costringere le piattaforme online e le autorità calcistiche a fare di più per combattere gli abusi razzisti. Il boicottaggio arriva dopo una serie di episodi di abuso razzista diretti a giocatori sia online che sul campo. ...

Quelle rivelazioni hot di Alba Parietti : "I Calciatori? Gli intellettuali sono più perversi" : "Non c"è paragone: gli intellettuali sono molto più perversi, i calciatori sono basici. Altrimenti mi sarei fidanzata con un calciatore...". Alba Parietti spiega così perché, secondo lei, sono più interessanti sessualmente gli intellettuali dei calciatori.La showgirl si è raccontato a tutto tondo al settimanale Chi: durante la chiacchierata (riportata da Dagospia), esperienze sessuali a parte, la Parietti ha parlato anche dei flirt che le sono ...

Gattuso : «I Calciatori smanettino meno sugli smartphone e si allenino di più» : Il caso Kessie-Bakayoko Il caso Kessie-Bakayoko è diventato succulento anche per i politici di casa nostra. Lo fa notare Repubblica che giustamente dà spazio alla dichiarazione di Rino Gattuso: Almeno nei grandi club i calciatori smanettino di meno sugli smartphone e si allenino di più. “Adesso – scrive il quotidiano diretto da Carlo Verdelli – il Milan sta studiando come limitare i rischi della smania compulsiva dei suoi ...

Battipagliese - la furia di Pumpo : «Calciatori mercenari - mai più con questa maglia» : BATTIPAGLIA - Schiuma rabbia il presidente della Battipagliese Mario Pumpo al termine della gara persa per 7 a 2 a San Michele di Serino contro la Virtus Avellino. Gara che, di fatto, conclude la ...

Chi sono i 20 Calciatori e allenatori più pagati al mondo nel 2019 : Il tecnico più pagato al mondo è invece Diego Simeone , che con i suoi 41 milioni di euro lordi interrompe il regno di José Mourinho che durava addirittura dal 2005. L'allenatore dell'Atletico Madrid ...

La classifica dei 20 Calciatori più pagati al mondo : nell’elenco completo non mancano le sorprese [FOTO] : 1/21 20. Sergio Ramos 23 milioni (Foto AFP/LaPresse) ...

La Top20 dei Calciatori più pagati al mondo : CR7 si inchina a Messi - la classifica dei più ricchi : Leo Messi comanda la classifica dei calciatori più pagati al mondo davanti a Cristiano Ronaldo e Neymar, c’è anche Lavezzi nella Top20 France Football ha stilato la classifica dei calciatori più ricchi al mondo, tenendo conto non solo degli stipendi lordi, ma anche di bonus e proventi derivanti dalle pubblicità. Forse un po’ a sorpresa in vetta c’è Leo Messi, il quale ha staccato Cristiano Ronaldo nella classifica ...

I 10 post Instagram di 'Calciatori Brutti' più apprezzati di marzo : Tra Facebook ed Instagram la pagina 'Calciatori Brutti' vanta milioni di follower classificandosi come una vera e propria istituzione per la satira nel mondo del calcio. Nati prendendo in giro le 'bellezze' di Taddei e Gervinho adesso si occupano anche di dichiarazioni di giocatori, allenatori e dirigenti. Abbiamo dunque stilato una classifica in ordine crescente che troverete di seguito, relativa ai 10 post di 'Calciatori Brutti' che hanno ...