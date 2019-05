huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Mi dispiace che Marco abbia individuato me come capro espiatorio per le sue scelte dissennate. Dice di volere il mio aiuto. Non capisco in che senso e in che modo”. La diatriba familiare tracontinua. L’ultima parola è spettata all’attrice, che hato, con un lungo comunicato diffuso dal suo avvocato Roberto Serio,dichiarazioni dell’ex.In un’intervista rilasciata a Libero,raccontato che presto dovrà lasciare la, venduta a un’asta giudiziaria: per quanto accaduto, scarica parte delle colpe sulla madre di sua figlia: ”È stata la causa principale, con un pignoramento, di tutto il procedimento giudiziario. Vorrei chiedere a chi l’ha comprata per pochi soldi di rivendermela e lasciarmi dentro”.non condivide questa ricostruzione dei fatti e ...

contribuenti : Asia Argento dice che Morgan ha perso casa solo per le sue scelte - HuffPostItalia : Asia Argento replica alle accuse di Morgan: 'Non ha perso casa per colpa mia' - Gazzettino : #asia argento attacca #morgan: «Ha perso la casa per colpa sua» -