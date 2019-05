Tutte le volte in cui Taylor Swift ha replicato a una domanda sessista da vera boss

Audrey Hepburn avrebbe 90 anni : Tutte le volte che ha ispirato la moda - : In un mondo solito a dare in pasto alla stampa rosa amori e matrimoni, l'attrice nascondeva dietro al sorriso luminoso una realtà sentimentale tormentata, che con l'abituale grazia non aveva mai ...

Alessio Boni : « Tutte le volte che sono morto» : Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Alessio Boni Questo articolo è stato pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair, in edicola fino all’1 maggio 2019 «Non ha idea delle bretelle che ho preso, un labirinto era più facile». La vita di Alessio Boni si svolge spesso in «ufficio», la sua auto, mentre attraversa l’Italia spostandosi tra set e teatri. Chilometri che filano con il vivavoce ...

Tutte le volte in cui Salvini ha “rubato il lavoro” agli altri ministri : Foto di Stefano Montesi – Corbis/Corbis via Getty Images Con l’emanazione di una circolare indirizzata, oltre che alle forze di polizia, anche allo stato maggiore della Difesa e al comandante generale della Guardia costiera, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha appena mandato su Tutte le furie il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e i vertici della forze armate sotto la sua diretta amministrazione. Il leader della ...

Ginnastica - Europei 2019 : le favorite al volteggio. Tutte contro Maria Paseka - Asia d’Amato sogna la finale : Gli Europei 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno alla Netto Arena di Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile, la rassegna continentale è riservata esclusivamente alle individualiste e verranno messi in palio 5 titoli al femminile. Conosciamo Tutte le favorite per i vari podi, ora è il momento del volteggio. L’ungherese Boglarka Devai non si presenterà per difendere il titolo conquistato la scorsa estate a Glasgow. La grande favorita ...