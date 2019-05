Preziosi | «Futuro? Sicuramente fuori dal Genoa»

calcioefinanza

(Di martedì 28 maggio 2019) «Per ilmi vedodalperché è giusto che sia così. Al di là delle ragioni e dei torti. C’è sempre un momento per cominciare e uno per finire: forse è arrivato il momento per finire». Con queste parole, il patron delEnricoha parlato a “Telenord” al termine … L'articolo: «dal

MauroV1968 : RT @CalcioFinanza: #Preziosi: «Per il futuro mi vedo sicuramente fuori dal #Genoa» - CalcioFinanza : #Preziosi: «Per il futuro mi vedo sicuramente fuori dal #Genoa» -