tvzap.kataweb

(Di martedì 28 maggio 2019) “Quando le gente mi ferma per strada e me lo chiede io sorrido e penso che stiano scherzando, perché è stata una battuta messa lì. Poi economicamente è vero che non me la passo molto bene, quindi combatto, vendo il disco e mi pago la. E qualcuno l’album me l’ha comprato”. Giuseppe, venuto alla ribalta con le canzoni I bambini fanno oh e Vorrei avere il becco (brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2006), ospite di Un giorno da pecora chiarisce la notizia secondo cui avrebbe chiesto aiuto ai fan per pagare una. “Ciao a tutti! Notizia triste.. Mi salutate??” aveva scritto su Facebook. “446€ di. Se mi comprate il disco mi aiutate a pagarla. Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani non a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere è come se vi chiedessi la mancia. In più se lo acquistate a ...

infoitcultura : Povia, appello ai fan per la multa salata: ‘Aiutatemi a pagarla’ - emaparr : RT @nadurnet: Fattela pagare dai tuoi amici sovranisti. #Povia -