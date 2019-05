Per il Fatto i 5Stelle hanno una sola strada | andare all' opposizione

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Maggio : Per i 5 stelle una strada obbligata : l’opposizione : Diario del Salvimaio Se tiri a campare, poi tiri le cuoia: ora opposizione Se i 5stelle vogliono tentare di ritrovare se stessi e i propri elettori (sapendo che molti fuggitivi difficilmente saranno recuperati) devono tornare a essere opposizione. Dirlo adesso, dopo la solenne legnata delle Europee potrebbe sembrare fuori dal mondo, alla luce soprattutto delle parole di Luigi Di Maio deciso ad andare avanti nell’autolesionismo di governo con ...

Nardella : “Firenze città simbolo - Lega ha fatto di tutto Per conquistarla” : “Non c’è dubbio che si tratta di un risultato clamoroso, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. La partita si chiude oggi. È un dato dato clamoroso anche perché da quando c’è l’elezione diretta dei sindaci, è la prima volta che un sindaco viene eletto due volte di seguito. È un risultato storico, inatteso per molti aspetti anche nelle sue dimensioni”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella durante una ...

Formula 1 - clamorose accuse di Helmut Marko : “Hamilton andava punito - ma so Perchè non lo hanno fatto” : Il consulente della Red Bull è tornato a parlare del duello avvenuto a Montecarlo tra Hamilton e Verstappen, sottolineando come il britannico avrebbe dovuto ricevere una penalità Helmut Marko non ha mai fatto mistero di amare le polemiche, provando ad alimentarlo in ogni momento possibile. Il contatto avvenuto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il Gp di Montecarlo ha rappresentato una di quelle situazioni, utili al super ...

Formula 1 - Vettel ammette : “buon risultato - ma non un buon fine settimana. Giovinazzi? Mi ha fatto Perdere due secondi” : Il pilota della Ferrari ha parlato della gara di oggi, ammettendo che non si sarebbe aspettato il secondo posto Un secondo posto arrivato grazie alla penalizzazione inflitta a Verstappen, utile a Sebastian Vettel di guadagnare una posizione e chiudere alle spalle di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato positivo per il tedesco, sicuramente inaspettato alla vigilia: “il modo in cui è andata la gara ci ha permesso di trarre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sPerano di arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “Il terzo posto è buono anche se non ho fatto un giro Perfetto nel Q3” : L’olandese Max Verstappen ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 e domani scatterà dalla seconda fila nella griglia di partenza del sesto round stagionale del Mondiale di Formula 1. La prima guida della Red Bull ha disputato un’ottima sessione senza particolari sbavature ed ha addirittura spaventato le Mercedes nel Q2 con un tempo davvero notevole, per poi doversi arrendere allo strapotere ...

Lance Armstrong non si pente : “Ho fatto quello che dovevo Per vincere - era illegale ma non cambierei nulla” : Lance Armstrong non smette mai di fare parlare di sé anche se è fuori dal mondo del ciclismo da ormai sette anni. Il texano è stato bannato a vita dalla UCI e privato dei sette Tour de France vinti dopo che ha confessato di aver usato sostanze dopanti nel corso del suo decennio trionfale. Il 47enne ha rilasciato un’intervista alla NBC in cui non ha mostrato il minimo pentimento: “Abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Non era ...

Nel 1992 - sono stata contagiata dal morbillo e la notizia ha fatto il giro del paese. Ecco Perché - oggi - la mia storia conta ancora : sono stata una dei nove studenti contagiati dal morbillo durante una conferenza del Key Club a Castskllis, nel 1992. Avevo diciassette anni e facevo il liceo. Il contagio finì sul New York Times e su Newsday, quotidiano letto dalla mia famiglia. Conservai i ritagli di giornale e mio padre registrò i servizi alla TV. Il fatto che avessi preso il morbillo faceva notizia.La stampa non poteva menzionare il mio nome, ma poteva parlare ...

Un avvocato austriaco ha fatto saPere di essere dietro al video che ha messo nei guai il vicecancelliere Heinz-Christian Strache : Un avvocato austriaco ha fatto sapere di essere dietro al video che ha messo nei guai il vicecancelliere Heinz-Christian Strache, del partito di destra radicale FPÖ, che la settimana scorsa si è dimesso dopo essere stato ripreso mentre prometteva favori alla

Milan - Tassotti : “Gattuso ha fatto il suo dovere. Per la Champions qualcosa può ancora accadere. Si deve ripartire da…” : Mauro Tassotti, ex difensore del Milan (ora vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina) ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Nel dettaglio Tassotti ha parlato delle possibilità del Milan di qualificarsi in Champions: “c’è speranza. Non so, ho una sensazione, se domenica vincessero sia l’Inter che l’Atalanta sarebbe un epilogo quasi banale. qualcosa può ancora accadere, sebbene il Milan ...

Il Fatto Quotidiano - giornalisti in "rivolta" Per la linea del direttore Travaglio : Pina Francone I giornalisti del Quotidiano avrebbero protestato con il direttore Marco Travaglio, accusandolo di aver perso la terzietà e di essere troppo vicino al M5s I giornalisti de Il Fatto Quotidiano "in rivolta" contro Marco Travaglio. Già, tirerebbe aria di maretta al Quotidiano, i cui giornalisti avrebbero rinfacciato al direttore di aver perso terzietà – lui e il giornale stesso - ammorbidendosi (fin) troppo nei confronti ...

Justine Mattera - incidente in bici/ Foto : 'Pericoli del mestiere - ho fatto un volo..' : incidente per Justine Mattera: la showgirl cade dalla bicicletta durante una corsa con l'ex campione Francesco Moser: 'ho fatto un volo...'.

Diversity Awards - Ilfattoquotidiano.it tra i finalisti con un articolo su università e servizi (carenti) Per studenti disabili : Ilfattoquotidiano.it è tra i finalisti dei Diversity Media Awards (DMA) 2019 con l’articolo “università impreparate alla disabilità, la denuncia degli studenti: “Per il bagno devo avvisare una settimana prima”. “Io torno a casa”” firmato da Renato La Cara. Diritti | Di Renato La Cara università impreparate alla disabilità, la denuncia degli studenti: “Per il bagno devo avvisare una ...

Shawn Mendes ha fatto il gesto più bello Per una fan e ti commuoverai guardando il video : Se Shawn non esistesse bisognerebbe inventarlo The post Shawn Mendes ha fatto il gesto più bello per una fan e ti commuoverai guardando il video appeared first on News Mtv Italia.