Ora Salvini sfida l’Europa sul debito | “Sforeremo | l’austerity è finita ieri” 

"Di Maio ha sbagliato tutto - Conte Ora riceverà ordini da Salvini" - dice Zingaretti : "Noi abbiamo un presidente del consiglio che ormai riceverà ordini da un leader forte in Italia come Salvini, ma poi dovrà rispondere a un'altra maggioranza in Parlamento. Dobbiamo andare al voto perché i problemi sono talmente drammatici che un altro governo nato in parlamento non potrebbe risolvere i problemi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Porta a Porta'. "Penso che Di Maio e i Cinque Stelle abbiano sbagliato tutto: ...

Matteo Salvini : «Una sola parola : GRAZIE Italia!». Poi con il crocifisso in mano : «Ora si cambia» : Dagli exit pool Matteo Salvini emerge come il vincitore delle elezioni europee. Il leader della Lega non aspetta molto a scrivere sui social. “Una sola parola: GRAZIE Italia!”. Così Matteo Salvini sui social commenta i primi exit poll postando anche una sua foto con un cartello scritto a penna dove si legge “1° partito in Italia, GRAZIE”. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il ...

Salvini : “Lealtà a Conte - ma Ora fare Tav e autonomia”. In arrivo lettera dall’Ue sul debito : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

Emma Bonino ancOra fuori dall'Europarlamento : "Colpa di Salvini e Di Maio" - zero auto-critica : Non vince mai, Emma Bonino: la sua +Europa resta infatti fuori dal Parlamento europeo, raccogliendo al voto appena il 3,09% (lo sbarramento è al 4%). È ormai dalle Europee di 20 anni fa - quando con Marco Pannella prese l'8% - che la Bonino non riesce mai ad eleggere un candidato: né alle Europee de

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : Ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Europee : Salvini battuto a Milano da Pisapia - Pd sfiOra 36% (2) : (AdnKronos) - A Milano Forza Italia raggiunge un consenso a due cifre, pari al 10,18% con oltre 24mila preferenze per il leader del partito Silvio Berlusconi. I Cinquestelle, invece, raccolgono la metà dei consensi (8,53%) rispetto alla media nazionale. Sopra il 5% Fratelli d'Italia così come +Europ

Europee : Salvini battuto a Milano da Pisapia - Pd sfiOra 36% : Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Nemo profeta in patria: Matteo Salvini che con la Lega ha superato oltre il 34% dei votanti alle Europee e ha ottenuto circa 2,2 milioni di preferenze personali viene battuto a Milano, sua città natale, dall'ex sindaco Giuliano Pisapia. Il partito di governo ottiene nel

Europee 2019 - Salvini : “Adesso cambiare le regole Ue”. Possibili sponde nella maggiOranza - dal Psoe a Macron : “Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro. Non sto a impiccarmi a un parametro, a un numero, a una regoletta, bisogna rivedere le politiche per permettere la crescita. Aspettiamo questa lettera. Se fosse alla vecchia maniera, ‘fate i compiti a casa, tagliate’, la risposta è ‘no'”. Il riferimento è alla lettera che entro venerdì la Commissione Ue dovrebbe ...

E Ora Salvini detta le condizioni : Il giorno dopo il voto europeo, Matteo Salvini scende nella sala stampa di via Bellerio e parla da 'dominus' dell'esecutivo M5s-Lega. Forte dell'oltre 34 per cento ottenuto dal suo partito, il segretario leghista, pur confermandola "lealtà" al contratto di governo e sostenendo di non avere altre "ambizioni" che rimanere ministro dell'Interno ancora "a lungo", scandisce le priorità che vede dell'immediato futuro: una manovra "coraggiosa" e ...

Europee 2019 - Salvini : “No scontri con Ue - ma maggiore flessibilità”. E le sponde nella maggiOranza sono Psoe e Macron : “Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro. Non sto a impiccarmi a un parametro, a un numero, a una regoletta, bisogna rivedere le politiche per permettere la crescita. Aspettiamo questa lettera. Se fosse alla vecchia maniera, ‘fate i compiti a casa, tagliate’, la risposta è ‘no'”. Il riferimento è alla lettera che entro venerdì la Commissione Ue dovrebbe ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancOra Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Salvini : "Ho ribadito fedeltà a Conte ma Ora 'fare' " : "Non mi interessa il riequilibrio dei poteri nell'esecutivo. In Europa ridiscuteremo tutti i parametri" dice il vicepremier.

Europee : Zaia - 'vittoria personale di Matteo Salvini - Ora tocca all'autonomia' : Treviso, 27 mag. (AdnKronos) - "Questa e' una vittoria personale di Matteo Salvini, per la sua determinazione per la sua voglia di fare e anche per la dedizione che ha dedicato a questo progetto". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta il voto europeo, oggi da San Vendemiano, l

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...