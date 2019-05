Google Maps aggiunge un’anteprima dell’itinerario nella notifica

Ora Google Maps ti segnala anche gli autovelox : (Foto: Google) Dopo lunghi rumors e anticipazioni è finalmente ufficiale l’arrivo degli autovelox su Google Maps per Android e iPhone anche in Italia, con le indicazioni in tempo reale sulla posizione delle videocamere, radar e rilevatori di velocità disseminati sul territorio. L’Italia è tra i paesi inseriti nella tornata di aggiornamento insieme Australia, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia, Ungheria, ...

Motori – Google Maps attivata la funzione che segnala gli Autovelox : L’app che ha soppiantato l’utilizzo dei navigatori portatili si evolve e sfida a muso duro i dispositivi di segnalazione Autovelox classici come i Coyote Arriva la conferma da Google, maps avrà una nuova funzione che segnala la presenza degli Autovelox sulle strade. Dopo il debutto negli Stati Uniti con una beta version di questa funzione, Google ha confermato il rilascio mondiale dell’applicativo che andrà ad aggiornare ...

Google offre ordinazioni a domicilio da Maps e ricerche : Se si passa dal motore di ricerca o su Maps e il ristorante è coperto da una delle società di food delivery, comparirà il tasto "Ordina online". Da qui, il sistema non cambia: è molto simile a quello che si troverebbe nelle singole applicazioni. Per ora negli Usa

Presto ordinerete il cibo con Google Assistant - Maps e Ricerca : Google ha annunciato oggi la possibilità, in arrivo tra pochi giorni, di ordinare del cibo a domicilio direttamente da Maps, Assistant e Ricerca L'articolo Presto ordinerete il cibo con Google Assistant, Maps e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

15 consigli per usare al meglio Google Maps : Quali sono i migliori trucchi Google Maps da imparare subito per andare a sfruttare appieno tutte le potenzialità dell’applicazione ufficiale per la navigazione su mappe del colosso di Mountain View? Abbiamo selezionato quindici dritte ed espedienti molto semplici eppure molto utili che possono facilitare la quotidianità, gli spostamenti lavorativi o per il tempo libero e […] L'articolo 15 consigli per usare al meglio Google Maps ...

Google sfotte - di nuovo - Apple : ecco Apple Maps su iPhone Xs a confronto con Google Maps AR su Pixel 3a : L'annuncio mostra un utente che naviga con Apple Maps e solo un punto blu rispetto alla visualizzazione AR simulata in Google Maps su Pixel 3a. Nel confronto affiancato, il dispositivo di Google mostra grandi frecce mobili immediatamente davanti all'utente e in lontananza. Poco prima della fine del breve video di 15 secondi, Google mostra il prezzo di 999 dollari di un iPhone Xs da 64GB rispetto ai 399 dollari necessari per Google Pixel 3a. ...

Autovelox su Google Maps in Italia : prime segnalazioni e dettagli utili : Gli Autovelox fanno la loro apparizione su Google Maps anche in Italia, stando ad alcune segnalazioni più o meno diffuse. La funzionalità stava attraverso la fase di test in alcuni altri Paesi, senza però aver mai messo piede qui da noi fino a questo momento. L'opzione dedicata ai rilevatori di velocità potrebbe essere frutto di testimonianze rilasciate dagli utenti, che hanno potuto iniziare a rendersi utili in tal senso già verso la fine ...

Gli autovelox su Google Maps sono arrivati in Italia : ecco come funzionano : Google Maps per Android inizia a segnalare anche in Italia la presenza di autovelox per la strada: la funzione viene attivata lato server e si diffonderà nel corso delle prossime settimane. L'articolo Gli autovelox su Google Maps sono arrivati in Italia: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Ricerca Google - YouTube e Maps con alcune novità : Dopo l'annuncio del Google I/O 2019 sembrano già iniziati i test per la modalità scura, iniziando da Ricerca Google mentre YouTube introduce una nuova gestione dell'account. L'articolo Google aggiorna Ricerca Google, YouTube e Maps con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia una nuova versione beta dell’SDK di Google Maps - ma la volpe guida in AR non è ancora abbastanza furba : Gli ingegneri del gigante tecnologico di Mountain View hanno lavorato per mesi per ridefinire e migliorare una nuova versione beta di Maps SDK per Android. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e all'accesso più rapido alle nuove funzionalità, questo nuovo SDK beta dovrebbe comportare una riduzione del 60% del consumo di dati relativi a Google Maps per l'utente finale, oltre a una stabilità migliorata. Google non ha nemmeno intenzione di ...

Google Maps aggiorna la gestione dell’account - rimuovendo l’immagine di Google+ : Google Maps riceve un aggiornamento lato server che cambia l'interfaccia di gestione account, togliendo lo sfondo di Google+. L'articolo Google Maps aggiorna la gestione dell’account, rimuovendo l’immagine di Google+ proviene da TuttoAndroid.

Arriva il Google Maps dei tumori - per vedere come evolve nei minimi dettagli : (foto: Jamie Grill/Getty Images) Un nuovo modello basato sulle immagini rappresenta la crescita dei tumori in tutti i dettagli visivi della malattia. A realizzare questa sorta di Google Maps del cancro è un gruppo della Johns Hopkins University School of Medicine che ha mostrato le mappe del tumore alla mammella per ora su modello di topo. Gli autori hanno combinato le immagini in 3D di campioni di tumori da modelli animali con complesse formule ...

Google Maps - arriva la modalità “in incognito” : Entro l'anno, Google lancera' la modalita' "in incognito" su Maps. Funziona come quella disponibile sui principali browser: sul proprio dispositivo non vengono registrati destinazioni e percorsi. Un'accortezza che arriva dopo le polemiche dei mesi scorsi, legate a una gestione poco trasparente della cronologia delle posizioni. Nel corso della conferenza dedicata agli sviluppatori, il ceo di Google, Sundar Pichai, ha puntato molto sulla privacy, ...

Google annuncia Maps AR e la modalità Timelapse per i suoi Pixel : Ci sono stati tanti grandi annunci questa sera, fra i quali però vale la pena evidenziarne due minori perché riguardano delle funzionalità per Maps e Fotocamera tanto attese dai possessori di smartphone Pixel. L'articolo Google annuncia Maps AR e la modalità Timelapse per i suoi Pixel proviene da TuttoAndroid.