Astronomia | una galassia in avvicinamento per Hubble

Astronomia : individuata per la prima volta una gigantesca eruzione stellare : Un gruppo di ricercatori guidati da Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, ha individuato e caratterizzato per la prima volta in modo completo una potentissima esplosione nell’atmosfera della stella attiva HR 9024, segnata da un intenso lampo di raggi X seguito dall’espulsione di una gigantesca bolla di plasma, una CME (Coronal Mass Ejection, o emissione di plasma coronale). Il lavoro, apparso in un articolo sull’ultimo ...

Astronomia : nel week end il passaggio ravvicinato di un asteroide con una luna : Nel corso del week end è atteso il transito di un asteroide "vicino" alla Terra. Il suo passaggio avverrà a circa 77 mila km/h ed il momento di massima vicinanza si avrà all'1:05 (ora italiane)...

Astronomia : la Luna sta “tremando” e si sta restringendo : Una ricerca pubblicata su Nature Geoscience ha rivelato che la Luna si sta restringendo, e il suo interno si sta raffreddando, causando “faglie inverse“, che favoriscono la produzione attiva di terremoti: per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno progettato un nuovo algoritmo per passare in rassegna i dati sismici registrati dagli strumenti collocati dalle missioni Apollo della NASA. L’analisi ha consentito di ...

Astronomia - Gemme Cosmiche : una nebulosa incastonata nel cuore di Orione : La costellazione di Orione (Il cacciatore) è una delle collezioni più riconoscibili di stelle nel cielo notturno. Conosciamo le stelle di spicco di Orione da decine di migliaia di anni, e probabilmente da molto più tempo. Gli astronomi cinesi la chiamavano ? ? o Shen, letteralmente “tre stelle”, per i suoi tre punti luminosi (che formano la cintura del cacciatore). Gli antichi egizi la consideravano come gli dei Sah e Sopdet, ...

Astronomia : smentita la scoperta della prima esoluna al di fuori del Sistema Solare : Kepler-1625b – un gigante gassoso più massiccio di Giove – non avrebbe una luna nella sua orbita. Due studi pubblicati su Astronomy Astrophysics , hanno smentito le prove della sua ipotetica esistenza che era stata ipotizzata in una ricerca a guida dell’astrofisico Alex Teachey, lo scorso ottobre. Nell’articolo in questione, pubblicato su Science Advances, si descrivevano una serie di diminuzioni della luminosità nella curva di luce della ...

Astronomia : una “perfetta” galassia a spirale in posa per Hubble : Sono tra le entità celesti più suggestive per il loro aspetto che abbina ‘girandole’ di stelle scintillanti, polveri cosmiche riunite in filamenti scuri ed esplosioni luminose di gas: sono le galassie a spirale, famiglia di cui fa parte Ngc 2903, la vedette che ha posato per il nuovo lavoro artistico di Hubble. L’immagine – riporta Global Science – è stata realizzata tramite un collage di differenti foto, scattate dal telescopio ...

Astronomia : localizzare Gaia per realizzare una migliore mappa della Via Lattea : L’immagine a corredo dell’articolo, un composito di diverse osservazioni catturate dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO, mostra Gaia, un satellite dell’ESA, come una debole scia di punti attraverso la metà inferiore del campo visivo stellato. Queste osservazioni sono state prese nell’ambito di un continuo sforzo collaborativo per misurare l’orbita di Gaia e migliorare l’accuratezza della sua mappa ...

Astronomia : la Luna crescente - le Ande cilene e le antenne di ALMA : La foto della settimana di ESO, catturata dall’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek, mostra una brillante Luna crescente sospesa sopra le Ande cilene, incastonata in un cielo rosso sangue che inonda la foto di un profondo colore cremisi. Si vede anche una coppia di antenne di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un osservatorio all’avanguardia che studia la luce proveniente da alcuni degli oggetti più ...

Astronomia - questa sera arriva la 'Luna rosa' : spettacolo nei cieli : Le festività pasquali si aprono con un fenomeno astronomico davvero particolare. Da questa sera la Luna, il nostro satellite naturale, darà spettacolo nel cielo. Il corpo celeste apparirà come colorato di rosa, ma ovviamente non si tratta di una tonalità che verrà realmente assunta dal nostro satellite. questa denominazione, infatti, deriva da una credenza dei nativi americani, i quali pensavano che l'evento fosse legato alla fioritura di una ...

Astronomia - sta per arrivare la Luna Rosa : significato - curiosità e INFO UTILI : La Luna Rosa è pronta a brillare nel cielo di tutto il mondo nei prossimi giorni. Eppure, a dispetto del nome, la Luna piena di aprile potrebbe apparire ai vostri occhi diversa da come la state immaginando. Questa Luna piena sorgerà la notte di venerdì 19 aprile e sarà visibile in tutto il mondo, meteo permettendo ovviamente. Sarà piena al 100% alle 13:12 (ora italiana) di domani, ma anche al calar della sera del giorno prima e di quello dopo ...

Astronomia : scoperta una meteora che 'racchiude' una cometa : In un ghiaccio dell'Antartide è stato trovato un meteorite che nasconde qualcosa di unico: un frammento di cometa. Questa incredibile scoperta potrà offrire indizi agli studiosi sulla formazione, la struttura e l'evoluzione del sistema solare. La scoperta appartiene a un gruppo guidato dalla Carnegie Institution of Science. Ora nuovi campi di ricerca potranno aprirsi grazie a questo ritrovamento. Il meteorite che contiene un frammento di ...

Astronomia : scoperto frammento di una cometa nel cuore di un meteorite : Ricercatori coordinati da Larry Nittler, della Carnegie Institution for Science, hanno scoperto il grano di una cometa nel cuore di un meteorite: il frammento incastonato nel “sasso spaziale” racconta la storia del Sistema Solare. Su “Nature Astronomy” gli esperti hanno spiegato che il frammento, che misura circa un decimo di millimetro di diametro, è stato individuato nel meteorite La Paz Icefield 02342, scoperto ...

Svelata la prima FOTO di un buco nero : l’inizio di una nuova fisica - “una pietra miliare dell’Astronomia gravitazionale” : L’EHT (Event Horizon Telescope) – una schiera di otto radiotelescopi dislocati su tutta la Terra, costruiti attraverso una collaborazione internazionale – è stato progettato per catturare l’immagine dei buchi neri. Oggi, in varie conferenze stampa coordinate in tutto il mondo, i ricercatori dell’EHT rivelano il loro primo successo, svelando la prima prova visiva diretta di un buco nero supermassiccio e della sua ...

Astronomia : una minuscola Luna nel cielo viola e dorato - “catturato” il gatto cosmico del Cheshire : I quattro grandi Telescopi unitari che comprendono il Very Large Telescope di ESO siedono tranquillamente sotto un cielo viola e dorato, crogiolandosi negli ultimi raggi di sole sopra Cerro Paranal nel deserto di Atacama, nel nord del Cile: è il ritratto “catturato” nella foto della settimana di ESO. La minuscola Luna crescente è appena visibile al centro dell’immagine – la Luna sembra “capovolta” nella sua ...