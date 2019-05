5 serie da vedere dopo Game of Thrones

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) Lafantasy di cultoofsi è conclusa da pochi giorniotto stagioni, e come poche altre hanno saputo fare negli anni è riuscita ad attestarsi come un fenomeno mediatico. Tanto che alcuni spettatori orfani dello show hanno bisogno di supporto psicologico come se avessero subito un luttoil commiato dellaispirata ai romanzi scritti da George RR Martin. C’è chi si consolerà con il previsto spinoff, chi si darà al binge-watching sfrenato delle stagioni ormai concluse e chi potrebbe colmare il vuoto dedicandosi a show che si prestano a essere seguitila fine delle lotte per la conquista del trono di spade concluse con l’ascesa al trono di un candidato su cui in pochi avrebbero scommesso (e che non tutti hanno apprezzato). Ecco, intanto, 5daof. 1. Taboo: storia di ...

ToBeKids : ?? Conoscete YouTube Kids? ?? È una versione di #YouTube pensata per i bambini. Permette di vedere solo contenuti ada… - M_Biccari : Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di iniziare a vedere la serie Better call Saul, e ora non mi capacito perché ho a… - FlegoSf : Ho messo una serie di follow alle massime cariche pd per vedere quali cazzate scrivono. Non sono passato al nemico,… -