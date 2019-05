huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Un’Ondasi prepara are il Parlamento europeo. Secondo gli ultimi dati, i Verdi hanno conquistato 69 seggi, 17 in più rispetto ai 52 dell’ottava legislatura. I successi più eclatanti sono in Germania e in Francia, dove i Verdi si sono afti rispettivamente come secondo e terzo partito. In Irlanda i Verdi hanno sbaragliato la concorrenza nella capitale Dublino, afndosi come primo partito con oltre il 20% dei consensi. A livello nazionale, sono saliti in cinque anni dall’1,6 al 15%. Notevole anche il risultato della Finlandia, dove il partito ecologista ha ottenuto il 16% (+7%) afndosi come il secondo partito del Paese.E in Italia? Nada. Da noi la lista– nata dall’alleanza tra Verdi e Possibile di Pippo Civati – ha ottenuto appena il 2,3% dei voti, ben al di sotto della soglia del 4% necessaria ...

HuffPostItalia : Un’Onda Verde invade l'Europa, ma si ferma in Alto Adige - GiuliaBelard : Un’Onda Verde invade l'Europa, ma si ferma in Alto Adige #Verdi #Europee2019 #Greens - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Un’Onda Verde invade l'Europa, ma si ferma in Alto Adige -