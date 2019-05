Sky Cinema | stasera arriva in prima visione «Compromessi Sposi»

Lunedi 27 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Compromessi SposiDiego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema COLLECTION HD ore 21.45/canale...

Guida Tv Lunedì 27 maggio Compromessi Sposi su Sky Cinema : Programmi tv di Lunedì 27 maggio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Speciale Porta a Porta Elezioni EruopeeRai 2 ore 21:20 Unici – Edoardo Bennato, tra Rossini e rock’n’rollRai 3 ore 21:20 Il matrimonio che vorreiCanale 5 ore 21:40 Grande FratelloRete 4 ore 21:25 Quarta repubblicaItalia 1 ore 21:30 L’alba del pianeta delle scimmieLa7 ore 21:15 Propaganda Live Speciale ElezioniTv8 ore 21:25 The Karate ...

Domenica 26 Maggio sui canali Sky Cinema HD : The DomesticsKate Bosworth in un horror post-apocalittico. Una coppia cerca un posto dove vivere, sullo sfondo di un'America lacerata da una guerra batteriologica e in mano a bande di criminali.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) PadreAlla fine della prima guerra mondiale, un militare,...

Sabato 25 Maggio sui canali Sky Cinema HD : The Equalizer 2 - Senza perdonoRobert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene pero' attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. (SKY Cinema UNO HD ore ...

Venerdi 24 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Hotel GagarinCinque italiani squattrinati e in cerca di successo vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all'hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti,...

Giovedi 23 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : SurvivorKate Abbott, impiegata del Dipartimento di Stato statunitense, e' assegnata all'ambasciata americana di Londra dove si deve occupare di prevenire eventuali attacchi terroristici. Dopo essere fortunosamente scampata all'esplosione in un locale dove hanno trovato la morte alcuni colleghi, capisce che l'unica soluzione...

Mercoledi 22 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Famiglia allargataAntoine, scapolo impenitente, vive in un magnifico appartamento di Parigi con Thomas, coinquilino che si trasferira' presto a Los Angeles e che ha promesso di trovargli un sostituto all'altezza. Il successore in questione si chiama Jeanne, e' alta un metro e settanta e ha grandi occhi blu, in cui...

Catch-22 - al via su Sky Atlantic e Sky Cinema con George Clooney : Una grande co-produzione internazionale, ambientata al tempo della Seconda Guerra Mondiale in Italia, e girata quasi interamente nel nostro paese, tra Sardegna e Lazio. Catch-22 è una storia di guerra e al tempo stesso molto più di una storia sulla guerra, un racconto che mostra quanto può essere difficile combattere quando l’unico pensiero è sopravvivere. La serie originale Sky, in sei episodi, è ...

Martedi 21 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Catch-22 [Produzione originale SKY]George Clooney produce, dirige e interpreta la serie originale Sky ambientata in Italia durante la 2a guerra mondiale. In un campo di addestramento gli aviatori americani si preparano al conflitto.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) UnsaneSawyer Valentini e' una giovane...

Lunedi 20 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Gli incredibili 2Mr Incredibile, Elastigirl e Siberius ci hanno provato a farsi riamare dalla gente, a dimostrare la propria utilita' alle istituzioni, ma non c'e' stato niente da fare: fuorilegge erano e fuorilegge rimangono. Non la pensa cosi', pero', il magnate Winston Deavor, da sempre grandissimo fan dei Super, che intende perorare la loro causa e ha scelto Elastigirl come frontwoman per l'impresa. Convinto che il problema sia di ...

Domenica 19 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Uno strano desiderioJustin Bartha e Bruce Greenwood in una commedia sul rapporto genitori-figli. Per soddisfare le ultime volonta' del padre, Ken deve spargerne le ceneri sul campo della sua squadra del cuore(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Vanilla SkyTom Cruise, Penelope Cruz e...

Sabato 18 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Deadpool 2Il mercenario malato di cancro e trasformato in un essere pressoche' immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Ma ad accettare irresponsabilmente, com'e' nel suo stile, missioni da sicario in giro per tutto il mondo si finisce per farsi dei...

Venerdi 17 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Tuo, SimonIl diciassettenne Simon Spier ha una vita normale, una famiglia che adora e degli amici straordinari ma custodisce un segreto: nessuno sa che e' gay. Simon non ha nemmeno il coraggio di dirlo alla famiglia finche' non inizia un appassionante scambio di mail con un compagno di scuola che rimane anonimo. Quando il suo...

Cannes Cannes : la programmazione speciale di Sky Cinema con prime visioni in esclusiva : In occasione del Festival di Cannes 2019, Sky propone una selezione dei più importanti film premiati nelle precedenti edizioni.