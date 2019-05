Salvini bacia crocifisso ma non rispetta il Vangelo

Europee - Salvini ringrazia e bacia il rosario : “Non ho mai affidato un voto a Maria ma il futuro del Paese” : “A urne chiuse si può finalmente ringraziare a cuore aperto senza essere accusati di voler strumentalizzare, quindi siccome l’ho fatto perché ci credevo e ci credo, ringrazio chi c’è lassù che non aiuta Matteo Salvini o la Lega, aiuta l’Italia e l’Europa a ritrovare speranza, orgoglio, radici, lavoro, sicurezza. Non ho mai affidato al cuore immacolato di Maria un voto, o il successo di un partito, ma il futuro di un ...

Elezioni europee - Salvini ringrazia Madonna e bacia crocifisso : “Vinciamo contro tutto e tutti” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si presenta davanti ai giornalisti a Milano per parlare del successo elettorale della Lega alle Elezioni europee con un rosario e un crocifisso che ha baciato ringraziando la Madonna e assicurando che ora per il governo non cambierà nulla e non chiederà poltrone in più: "Ringrazio gli italiani che ci hanno sostenuti contro tutto e tutti".Continua a leggere

Sgarbi attacca i vescovi : 'Scandalo non è Salvini che bacia crocifisso - ma loro' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Un appuntamento che vorrà dire molto sia per l'Italia che per l'Europa. Si attende con ansia, ad esempio, di conoscere se davvero Matteo Salvini riuscirà ad acquisire sul campo quei risultati che, al momento, gli vengono riconosciuti da quasi tutti i sondaggi: ossia un consenso attorno al 30%. Un risultato strepitoso se si considera che, prima del suo avvento, la Lega viaggiava ben al di sotto ...

Matteo Salvini sfida il Vaticano - bacia il rosario in piazza : "Sapete cosa mi dicono preti e suore?" : Non bada alle polemiche Matteo Salvini. Lui il rosario lo bacia e sa dà fastidio a qualcuno, amen. Così al comizio di Galliate (in provincia di Novara) il leader della Lega è tornato sul caso scoppiato al suo evento in Duomo a Milano: "Mi criticano perché bacio il rosario quando me lo regalano ma io

Salvini bacia il rosario per fede o per marketing? Cosa si dice in giro : Fuori i mercanti dal Tempio? È determinata e dura la reazione della Chiesa d Roma al gesto di Salvini che sabato, in piazza, a chiusura del rassemblement sovranista di Milano ha baciato e brandito davanti alla folla il rosario e s'è anche appellato alla Madonna. Stigmatizza subito Avvenire, quotidiano della Conferenza episcopale italiana, cioè la Cei, dunque i vescovi. Prende posizione Famiglia Cristiana, potente e capillare settimanale ...

Milano - Salvini invoca i patroni d’Europa e bacia il rosario : “L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria” : “Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa: a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro. E affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conclude il suo comizio in piazza ...