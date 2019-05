Morgan finisce nei guai | gli stanno pignorando la casa | ' Andrò in mezzo alla strada'

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ogni martedì sera lo vediamo nelle vesti di giudice e coach della nuova edizione di The Voice of Italy in onda su Rai 2 ma in queste settimanesta attraversando un momento decisamente molto difficile dal punto di vista economico così come ha raccontato lui stesso nel corso di una nuova intervista che ha rilasciato al quotidiano Libero. L'abitazione del cantante e musicista, infatti, è stata pignorata e messa all'asta.avrebbe dovuto lasciare l'abitazione lo scorso 30 aprile ma lafine la data è stata posticipata al 5 giugno. E adesso che quella fatidica data si sta avvicinandoha ammesso di temere seriamente di poter restare senza un tetto. La confessione di: 'Verrò sfrattato e resterò senza' Nel dettaglio, infatti, nel corso della lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano Libero in queste ore il cantante ha rivelato che la suastorica è ...