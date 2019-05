Meglio un governo politico di destra che uno tecnico a guida Draghi

Di Maio : "La Lega vuole fare cadere il governo Sui rimpatri Gentiloni aveva fatto Meglio" : Nel salotto di Barbara d'Urso, il ministro del Lavoro accusa l'alleato di governo di fare un "gioco politico" per far cadere l'esecutivo. Poi chiede a Salvini un'accelerata sul rimpatrio dei clandestini

Governo - Giorgetti : “Di Maio chiede vertice di governo? Più incontri si fanno e Meglio è. Meglio non parlarsi su twitter” : “Quello è un emendamento che il Ministero della Sanità sta già predisponendo andrà in qualche provvedimento che non riguarda le Autonomie che ha un respiro costituzionale che va oltre una norma con divisibile, ma di carattere ordinario” Così Giancarlo Giorgetti numero due della Lega e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio commenta quanto affermato e presentato stamane da Luigi Di Maio e il M5S con l’intento di ...

Salvini? Se a Di Maio non va bene non si scandalizzi : apra la crisi. Ma se ci resta insieme al governo - è Meglio se sta zitto : Alcuni vigili del fuoco in provincia di Bergamo hanno impegnato un’autoscala per raggiungere uno striscione di contestazione a Matteo Salvini. I pompieri, che sono benemeriti, dovrebbero provare vergogna per queste azioni di ripulitura cui sono stati chiamati. Immagino invece che sarà piena di onori la direttrice di Rai Uno che ha revocato tre serate a Fabio Fazio in quanto sta sui coglioni al Salvini medesimo. “La Rai è pagata con i soldi ...

Governo - Calabria - FI - : diviso su tutto - Meglio che vada a casa - : "Nel Governo della recessione è ormai tutti contro tutti, dall'economia alla giustizia. Sono divisi su politica estera, infrastrutture e garantismo. Il Governo che ha abolito la crescita e bloccato il lavoro è allo sbando. È meglio che vada a casa". Così ai Tg ...

Il governo condanna Radio Radicale. Salvini : «Meglio tagliare altro» : Interviene in difesa dell’emittente il leader della Lega, dopo parole del sottosegretario Vito Crimi che aveva annunciato: «È intenzione di questo governo, mia e del Mise, che abbiamo seguito il dossier, di non rinnovare la convenzione»

L'allarme di Confindustria : 'ora dl crescita e sblocca cantieri - governo compatto o Meglio il voto : Dall'opposizione attacca Renato Brunetta: 'Anche Tria se ne è accorto che sarà un anno a zero crescita. Manovra correttiva inevitabile'

Confindustria e le perplessità sul governo Lega-M5S : 'Se ci sono diversenge strutturali Meglio il voto' : ... 'Divergenze, serve compattezza' Il dialogo tra Confindustria e il governo è forte: 'Abbiamo fatto le nostre proposte sulla crescita con un obiettivo chiaro: definire gli impatti sull'economia reale. ...

Confindustria - Boccia : "O da Governo c'è responsabilità o Meglio elezioni" : Tria, crescita verso lo zero ma no manovra correttiva Di fatto, in maniera indiretta il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dal Festival dell'Economia di Firenze, illustrando lo stato di salute ...

Vincenzo Boccia - l'avviso di sfratto per il governo : "Se continua la paralisi - Meglio il voto anticipato" : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha sempre meno fiducia sulle prospettive economiche del Paese, non più però che su quelle del governo. A In Mezz'ora in più da Lucia Annunziata, Boccia ha esortato il governo a invertire la tendenza: "Prendiamo atto di una crescita che non c'è e diamoci

Boccia : "Da governo responsabilità o Meglio elezioni" : Ci hanno convocato, abbiamo fatto le nostre proposte sulla crescita con un obiettivo chiaro: definire gli impatti sull'economia reale". Così il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia a 'Mezz'ora ...

Boccia : 'O da governo c'è responsabilità - o Meglio elezioni' : Ma 'con i nostri dati - ha assicurato il leader degli industriali - non abbiamo fatto un attacco al governo abbiamo solo preso atto del rallentamento dell'economia. Il punto è la capacità di reagire ...

