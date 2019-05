Lega primo partito | crollo M5S Italia spaccata | Carroccio primo a Nord e Centro

ilfogliettone

(Di lunedì 27 maggio 2019) Larafforza il suo primato nella nuova proiezione di Opinio per 'Porta a porta', relativa a un campione del 67%. Ildi Matteo Salvini sale al 33,8%, mentre il M5s scende al 17,7%. Il Pd guadagna ancora un po' di terreno, al 22,5%. Per quanto riguarda gli altri, Fi è all'8,9%, Fdi al 6,4%, +Europa 3,2%, Europa Verde 2,3% La Sinistra 1,8%. Per quanto riguarda i seggi dell'Europarlamento, la stima è per ladi 28-29; 18-19 per il Pd; 15-16 per il M5s, 7-8 per Forzae 5-6 per Fdi.Intanto, dagli ultimi risultati emerge un'geograficamentein due quella che emerge dal voto delle europee, con laprima ale ale il M5s davanti nel Mezzogiorno e nelle isole. Secondo una proiezione di Consorzio Opinio per 'Porta a porta' (con un campione tra il 37 e il 40%), aOvest laè al 39,8%, il Pd al 23% e il M5s al 10,3%, appaiato con ...

Giorgiolaporta : ‘Sta vincendo la #Lega’: il titolo di #PortaaPorta è chiarissimo. La Lega di #Salvini è il primo partito d’Italia e… - Giorgiolaporta : Primi #ExitPoll dalla #Germania: la #Merkel non sfonda. Cosa vuol dire? Che stasera potremmo avere la #Lega di… - lumorisi : ??Lega primo partito italiano! ????GRAZIE!!! #goSalvinigo! #maratonamentana #Europee2019 -