Inter | con la Champions pronti due regali per Conte | tra questi c' è Dzeko

Finalmente è finita la Serie A dei falliti - con le sole emozioni a San Siro e l’Inter che festeggia ciò che pareva scontato : È stato il campionato dei falliti. E Finalmente è finito. L’ultima splendida giornata non inganni. Anche perché non è stata nemmeno l’Intera giornata, fatta di risultati scontati per non dire annunciati (lo 0-0 tra Fiorentina e Genoa che ha salvato entrambi grida vendetta), ma la sola Inter-Empoli a regalare le emozioni che in Serie A mancavano da mesi: merito dell’Empoli, una delle poche squadre che gioca a calcio e probabilmente non meritava ...

Inter in Champions League : l'annuncio di Conte potrebbe arrivare mercoledì : L'Inter ha vissuto una delle sue serate pazze ieri contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato. A dieci minuti dal termine, infatti, i nerazzurri erano fuori dalla Champions League. All'81', poi, è arrivato il gol vittoria di Radja Nainggolan, che ha portato il club nuovamente nella massima competizione europea per il secondo anno consecutivo. I toscani, invece, sono retrocessi in Serie B: pur arrivando a pari punti con il Genoa, gli ...

Il 2 giugno in musica con l’Open Air Festival al Parco del Volturno - parlano i promotori Vincenzo D’Amico e Silvestro S (Intervista) : Per una domenica all'insegna della musica arriva l'Open Air Festival di Vincenzo D'Amico e Silvestro S, con uno show che il 2 giugno allieterà il pubblico dalle 16 a mezzanotte. Dalla cornice del Parco del Volturno di Amorosi (Benevento) andranno in scena 5 nomi che hanno fatto della consolle la loro arte, a partire da Antonio Pica, classe 1991 e cresciuto a pane e Marco Carola, Loco Dice e oggi ideatore del concept DirtyClub. Per l'Open Air ...

Jimin ha pianto inInterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene : ecco cosa è successo : Forza! <3 The post Jimin ha pianto ininterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene: ecco cosa è successo appeared first on News Mtv Italia.

Inter-Conte - è la settimana decisiva per la firma sul contratto : ingaggio milionario per l’ex Juve : Una volta conquistata la Champions League, la società nerazzurra è pronta adesso a far firmare il contratto ad Antonio Conte che sostituirà Luciano Spalletti La partita contro l’Empoli è stata l’ultima di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter, l’allenatore toscano si è congedato da San Siro regalando la qualificazione in Champions ai tifosi nerazzurri, battendo 2-1 la formazione toscana. Claudio ...

Inter - senti Pirlo : Conte meglio di Mourinho e “boccia” subito Icardi : Andrea Pirlo ha parlato del parallelismo tra Conte e Mourinho, con l’ex bianconero pronto a sedere sulla panchina dell’Inter Andrea Pirlo è stato Interpellato in merito al futuro dell’Inter, pronta ad accogliere il suo ex allenatore Antonio Conte. Ai microfoni di Skysport l’ex centrocampista ha detto la sua in merito ad alcuni argomenti caldi, su tutti il futuro di Icardi che potrebbe non essere più il centravanti ...

"I partiti tradizionali sono i principali sconfitti" - i risultati delle europee analizzate dai siti Internazionali : L’avanzata degli euroscettici è, tutto sommato, contenuta, ma i partiti tradizionali non godono di ottima salute, anzi perdono consensi un po’ ovunque. Per i principali siti europei e mondiali è questo l’elemento principale da analizzare a poche ore dalla chiusura delle urne per le elezioni europee del 2019. Se il Financial Times sottolinea che le formazioni tradizionali - popolari e socialdemocratici - nel ...

Inter-Empoli - pallone tirato in campo per fermare la ripartenza : la rabbia di Andreazzoli contro Gagliardini : Inter-Empoli, il tecnico degli ospiti Andreazzoli ha parlato di quanto accaduto durante un contropiede della sua squadra Inter-Empoli è stata una gara bellissima, ricca di emozioni ed occasioni sino all’ultimo secondo. Il risultato è stato in bilico sino all’ultimo ed i nerazzurri hanno provato in tutti i modi a portarlo a casa, anche con una scorrettezza che non è passata inosservata. Durante una ripartenza dell’Empoli ...

Europee 2019 - Salvini in conferenza stampa bacia il crocifisso : “Grazie a chi è lassù. No a regolamenti conti Interni” : Matteo Salvini si è presentato in conferenza stampa per commentare i primi risultati della Europee con in mano il rosario. Lo stesso che ha esibito anche dal palco del comizio di piazza Duomo con gli alleati sovranisti. E nel ringraziare gli elettori per il risultato della Lega, ha baciato il crocifisso Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, proiezioni e risultati in diretta: Lega ...

Empoli - Andreazzoli polemizza con l’Inter : “Da Gagliardini scarso fairplay” : Aurelio Andreazzoli accusa l’Inter di scarso fair play: ”Mi dicono che Gagliardini alla fine abbia buttato un pallone in campo per perdere tempo, dispiace molto, è anche un Nazionale. Anche i raccattapalle erano più veloci a restituire i palloni quando l’Inter doveva segnare. Ne prendo atto, va bene così e lo accetto. Mi complimento con la classe arbitrale, tranne che per l’episodio che ha portato al calcio di ...

Pagelle 38^ giornata : Handanovic e Nainggolan - Inter in Champions con l’Atalanta. Retrocede l’Empoli : Pagelle 38 giornata- Arrivano i verdetti: Atalante e Inter in Champions League, Empoli in Serie B, salve Genoa e Fiorentina. Leggi anche: Probabili formazioni 38^ giornata: Icardi dal 1', Milan con Borini Pagelle 38 giornata: tutti i voti e gli Higlights dei match Pagelle FROSINONE-CHIEVO 0-0 FROSINONE (3-5-2): Bardi 6; Capuano 6,5, Ariaudo 6,5, Brighenti […] L'articolo Pagelle 38^ giornata: Handanovic e Nainggolan, Inter in Champions con ...

Atalanta in Champions con l'Inter : 22.36 Atalanta e Inter in Champions, il Milan in Europa League con la Roma (che parte dai preliminari). L'Empoli retrocede, si salva il Genoa (e la Fiorentina). FROSINONE-CHIEVO (sabato) 0-0 BOLOGNA-NAPOLI (sabato) 3-2 TORINO-LAZIO 3-1 SAMPDORIA-JUVE 2-0 Atalanta-SASSUOLO 3-1 CAGLIARI-UDINESE 1-2 FIORENTINA-GENOA 0-0 INTER-EMPOLI 2-1 ROMA-PARMA 2-1 ...

Roma. Delirio comico di un’Interrogazione di e con Damiano Angelucci : Interessante appuntamento a teatro con il Delirio comico di un’interrogazione di e con Damiano Angelucci, a cura dell’associazione di promozione sociale

Oroscopo Ariete - giugno : bene i sentimenti - incontri Interessanti per i single : Il mese di giugno è alle porte. Scopriamo come andrà il primo mese estivo per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni con il lavoro, l'amore la salute, ma anche consigli per affrontare e gestire bene il mese in arrivo. Nel mese di maggio, i nati sotto il segno dell'Ariete hanno vissuto un momento di recupero in campo professionale, le situazioni difficili createsi, anche a causa di Saturno contro, hanno avuto un momento ...