Il padre di Emilio di Puorto | aggressore di Cadice | Mio figlio non è un

(Di lunedì 27 maggio 2019)Di, Dario Bordoni, Nicola Iannetta e Luca Maicon Vinicius Bellavia si trovavano in Spagna per studiare. I quattro ragazzi coinvolti nell’aggressione a- in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo, non ancora fuori pericolo di vita - avevano lasciato l’Italia con il programma Erasmus e si erano fatti notare nelle serate andaluse.I social dei ragazzi (ora bloccati) sono pieni di foto e video in cui documentavano la movida andalusa. Il più grande di loro -, 29 anni, napoletano, studente di Giurisprudenza - è stato arrestato: secondo le immagini sarebbe stato lui a sferrare il calcio sul ragazzo, che era già a terra dopo aver ricevuto un pugno.Si legge sulla Stampa:diapprofittava del sole spagnolo per allenarsi e mettere in mostra il fisico statuario. Iscritto al progetto Erasmus nonostante ...

