Google conferma che i limiti alle scansioni WiFi su Android resteranno

Google conferma che il cast di Android TV da Google Home è stato riattivato per tutti tranne una decina di utenti : Dopo il bug che ha colpito alcuni utenti di Android TV che mostrava le foto private degli account Google Foto di altre persone, Google ha ritirato le relative funzionalità per tutti gli utenti per motivi di privacy. A poco a poco alcuni utenti hanno visto la funzionalità ripristinata e Google ha conferma to oggi con una dichiarazione che il cast ing di Android TV da Google Home è stato riattivato . L'articolo Google conferma che il cast di Android ...

Per errore i Google Pixel 3a sul market ufficiale : conferma avvenuta : confermati sul market dal produttore i Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, inserito per errore all'interno dello store, come riportato da 'The Verge'. Non crediamo affatto si sia trattato di uno sbaglio accidentale, ma piuttosto di un'operazione strategica per incrementare l'appeal della nuova linea, attesa al Google I/O 2019, programmato per il mese di maggio. Google Pixel 3a dovrebbe contraddistinguersi per la presenza di uno schermo OLED da 5.6 ...