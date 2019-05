Cristiano Malgioglio svela Pamela Prati voleva entrare al Grande Fratello 16

musicaetesti.myblog

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ancora si parla del gossip suall’”AdnKronos” ha detto: “Quello che ha fatto e hanno fatto atrovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso.rivela come sono sorti i primi dubbi: “Ultimamente mi aveva chiamato e mi disse che le sarebbe piaciutonella casa del ‘’ per fare una sorpresa ai ragazzi, mi disse checantare ‘Dolceamaro’ ma io le risposi che doveva chiedere ai produttori, agli autori e a Barbara D’Urso, non a me. Poi, avendo letto i giornali, le chiesi: ‘Ma allora ti sposi?’, e lei mi rispose di sì ma quando le chiesi il giorno buttando un numero a caso e lei ...

CBaciami : Cristiano Malgioglio: «L’Italia perdoni Pamela Prati. È caduta in un circuito perverso» - zazoomblog : Grande Fratello 2019 Cristiano intervista Malgioglio: “Adoro la mia pelle burrosa come Sharon Stone. Il mio portafo… - RadioMilazzo : Adesso in onda Cristiano Malgioglio - Mi Sono Innamorato di Tuo Marito -