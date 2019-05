Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Confissata fino asono ancora attivi tre concorsi pubblici per la professione diall'. I bandi sono stati pubblicati dal Comune di Schiavon (), dal Comune di Ragusa (all'asilo nido) e dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca, per quanto concerne il ruolo di. Bando pubblico perIl Comune di Schiavon, in provincia di Vicenza, ha indetto un bando pubblico, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un. Tra i requisiti specifici è richiesto: Diploma di Ragioneria; Oppure, Analista Contabile. Oppure, diploma di laurea triennale o magistrale in Economia e Commercio; Possesso della patente di guida cat. B. Invio della domanda Coloro che intendono inviare la ...

lukescintu : Concorso collaboratore professionale, assistente all'infanzia e sociale: scadenza giugno - ConcorsiPubblic : collaboratore di amministrazione Catania - 1 posto - ConcorsiPubblic : collaboratore amministrativo Milano - 1 posto -