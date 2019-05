TelevideoRai101 : Bimbo ucciso a botte, fermi convalidati - rep_torino : Bimbo ucciso a Novara, la mamma al gip: 'Non sono stata io' [news aggiornata alle 14:09] - Mr9Nuria : RT @repubblica: Bimbo ucciso a Novara, la mamma al gip: 'Non sono stata io' -

Il Gip di Novara ha convalidato iper la mamma di Leonardo, ildi 20 mesi morto per i maltrattamenti e le percosse, e per il compagno di lei. I due -lei di 22 anni, lui di 23- sono accusati di omicidio volontario pluriaggravato. Lei, per un'ora e mezza davanti al Gip, ha respinto le accuse, mentre il compagno si è avvalso della facoltà di non rispondere.Il compagno è accusato di averil piccolino a.Sul corpicino lesioni ed ecchimosi. Domani i funerali di Leonardo e a Novara lutto cittadino.(Di lunedì 27 maggio 2019)