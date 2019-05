Ballando | giuria nel mirino del web per il voto basso alla De Girolamo | ‘Basta pregiudizi’

È polemica! La De Girolamo e Todaro di nuovo contro la giuria di Ballando : Ancora polemiche a Ballando con le Stelle. Nemmeno in semifinale c’è pace alla corte di Milly Carlucci. Protagonista di un caloroso confronto-scontro con la giuria, ancora una volta, è la coppia formata da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, i più combattivi, anche a parole, tra i concorrenti di questa edizione del dancing show di RaiUno.-- I due si esibiscono in un tango e al termine della performance sorridono soddisfatti. Questo prima di ...

Ballando Con Le Stelle - Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro la giuria : "Siete offensivi - avete stancato" : Non si placano le polemiche tra la giuria di Ballando Con Le Stelle e la coppia di ballerini arrivati alla seconda semifinale, in onda proprio in questo momento su Rai 1, composta da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. A far scoppiare il litigio stavolta il giurato Guillermo Mariotto, che inizia a motivare il suo voto (un bel 5, dato senza esitazione) con un aggettivo ben preciso rivolto a Nunzia e alla sua esibizione: pesante. "Sei ...

Nunzia De Girolamo : "Ho partecipato a Ballando con le stelle perché avevo bisogno di leggerezza. Dalla giuria critiche inutili" : Si dice "Ci ha messo la faccia" e lei lo ha fatto senza vergogna. Nunzia de Girolamo, dai banchi della politica alla pista di Ballando con le stelle è una delle concorrenti più discusse di questa edizione.Una scelta che ha fatto parlare già prima della partenza del programma condotto da Milly Carlucci, un'esperienza raccontata in un'intervista concessa al settimanale Spy nella quale l'ex Ministro delle politiche agricole alimentari e ...

Manuela Arcuri a Vieni da me : “Ballando? La giuria si aspetta troppo!” : Ballando con le stelle, Manuela Arcuri a Vieni da me: “La giuria vuole troppo da me…” Ha rotto il silenzio ai microfoni di Vieni da me nella puntata di oggi, giovedì 16 maggio 2019, Manuela Arcuri, commentando la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2019. Ospite di Caterina Balivo assieme al suo maestro di ballo Luca Favilla, a Vieni da me l’attrice ha voluto mettere i puntini sulle “i” chiarendo: Io me ...

Marzia Roncacci a Vieni da me : “Giuria di Ballando scorretta!” : Ballando con le stelle, Marzia Roncacci contro la giuria a Vieni da me: il suo sfogo Non le ha mandate a dire Marzia Roncacci alla giuria di Ballando con le stelle 2019, nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 13 maggio 2019. Ospitata dalla padrona di casa Caterina Balivo, la giornalista del TG2 ha commentato la sua eliminazione, avvenuta sabato dopo la sfida con Dani Osvaldo, super favorito. A tal proposito oggi a Vieni da me Marzia ...

Ballando - Todaro e De Girolamo : duro scontro con la giuria : Momenti di nervosismo per Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo, durante la serata di Ballando con le Stelle. Già la settimana scorsa erano volate scintille tra i due, e non sono solo quelle che scaturiscono da un ballo appassionato. La coppia, infatti, hanno avuto un’accesa lite durante gli allenamenti. A far scaldare gli animi, una presa durante le prove. Durante la preparazione del pezzo da portare in serata, infatti, Raimondo Todaro ha ...

Ballando con le Stelle 2019 : Razzi fatto definitivamente fuori dalla Arcuri «redenta». La giuria lo sostiene - il pubblico lo fischia : Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi Tempo di eliminazioni definitive a Ballando con le Stelle 2019; nella settima puntata del talent show, in scena stasera su Rai 1, Milly Carlucci ha dato il via a una serie di sfide tra le coppie eliminate nelle scorse settimane per dare la possibilità ad alcune di queste di rientrare in gioco stasera stessa. Grazie a questo meccanismo, in cui il risultato è dipeso al 50% dalla giuria e al 50% dal televoto, ...

Ballando con le Stelle - un'ora di danza polinesiana non la prende sul serio neppure la giuria... : Ballando con le Stelle non si accontenta della gara per definire i concorrenti della semifinale, ma riempie la puntata con il ripescaggio defintivo per gli eliminati e aggiunge una prova speciale a sorpresa a base di danze polinesiane, da eseguire con gonnellini di paglia, copricapi colorati e preferibilmente senza maglietta da parte dei maestri e dai concorrenti dotati di tartaruga (con seguito di commentini 'sessisti' - sì, usiamole le ...

Ballando con le Stelle - Raimondo Todaro fa infuriare la giuria : 'Che non capiamo - lo vai a dire da un'altra parte' : si è ripreso e durante la sesta puntata di si è esibito in uno Slowfox con Nunzia De Girolamo , ma ha attirato le critiche negative della giuria. Il ballerino siciliano, però, ha mostrato una certa ...

Ballando con le stelle : Vukotic incanta la giuria - Suor Cristina in coppia. E Milly Carlucci vince la gara dell’auditel : Il ripescaggio, una doppia eliminazione, una prova a sorpresa, i ballerini per una notte: la sesta puntata di Ballando con le stelle regala scintille al pubblico di Rai1. I concorrenti devono subito fare i conti con l’hula hoop Ballando il jive o il boogie, il risultato è poco convincente ma si salva Angelo Russo, il Catarella di Montalbano, che porta a casa 20 punti, il punteggio più alto. Il ritmo è serrato e c’è spazio per la ...

NUNZIA DE GIROLAMO E RAIMONDO TODARO/ Vs giuria : 'Ascolto solo la Smith' - Ballando - : NUNZIA De GIROLAMO e RAIMONDO TODARO hanno vinto la scorsa puntata di Ballando con le stelle 2019, nonostante le difficoltà fisiche.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro contro la giuria : caos a Ballando : Ballando con le stelle: Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo si scontrano con la giuria Votazione decisamente movimentata quella dell’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro nella sesta puntata di Ballando con le stelle. Dopo aver ballato in pista, infatti, i due si sono sottoposti, come da regolamento, al giudizio di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Né Nunzia né Raimondo, ...

Ballando con le Stelle 2019/ Eliminato e diretta : rivalità in giuria? - 4 maggio - : Ballando con le Stelle 2019 classifica, Eliminato e diretta della sesta puntata del 4 maggio: ballerini per una notte i ragazzi de Il Volo.

Milena Vukotic in difficoltà per la giuria a Ballando con le stelle : Ballando con le stelle, quinta puntata: Milena Vukotic di nuovo ‘contestata’ dalla giuria Non è bastato il lungo e fragoroso applauso che il pubblico di Ballando con le stele 14 ha riservato a Milena Vukotic dopo la sua quinta esibizione con Simone Di Pasquale a convincere la giuria a premiare l’attrice: nonostante i tanti “Brava!” che si sono uditi in platea, infatti, i giurati di Ballando con le stelle 2019, un ...