André-Pierre Gignac | è reale il suo desiderio di giocare nel Boca?

lanotiziasportiva

(Di lunedì 27 maggio 2019) Probabilmente dopo quattro anni in Messico sente il bisogno di nuovi stimoli, o forse sono solo voci di corridoio, fatto sta chenon ha mai nascosto il, un giorno, di poternelJuniors.Calciomercato estero, Storie, Sudamerica,/ Da qualche mese si parla di questa trattativa che stuzzica entrambe le parti in causa, come ha confermato lo stesso procuratore del giocatore, ma finora non si è mai approfondito il discorso; pare che un altro club sia interessato all’attaccante ma lui non ha mai nascosto l’ambizione di potera Buenos Aires.Certamenteè uno di quei giocatori che potrebbero surriscaldare il pubblico argentino per via del suo istrionico carattere e della sua capacità realizzativa sempre ampiamente dimostrata; in Messico è diventato ormai un vero e proprio idolo della tifoseria a suon di ...

dulcevillarreal : LIGA ANDRE PIERRE GIGNAC. - AleJandro92_13 : Te amo Andre-Pierre ???? - missio08 : @SeuOurives Michel, maicon, MH e Jean Pierre! Tira Alisson do time. Aproveita e tira André e coloca Tardelli! -