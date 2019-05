Omicidio-suicidio nel Pavese | colf strangolata in villa Il datore di lavoro trovato

Omicidio-suicidio nel Pavese. Uccide una donna e si toglie la vita : Ha ucciso una cubana di 26 anni, poi è fuggito e si è ammazzato sparandosi nelle campagne alle porte di Pavia. È questa la prima ricostruzione dei carabinieri di quanto accaduto oggi nel Pavese. Il killer che si è ucciso aveva 48 anni.La vittima è stata trovata morta in una villa di Borgarello (Pavia). La donna è stata strangolata. A ritrovare il corpo è stato un parente, preoccupato dal ...

Reggio Calabria : rinvenuti due cadaveri - gli inquirenti ipotizzano un Omicidio-suicidio : I cadaveri di due persone sono stati rinvenuti domenica scorsa all'interno di un appartamento sito nel rione di Gallico Marina a Reggio Calabria. Ad effettuare la macabra scoperta, secondo quanto dichiarato da alcune fonti locali, sarebbe stato un amico congiunto delle due vittime, sposati da diversi anni. Dopo aver visto i corpi senza vita nel cortile dell’abitazione, l'uomo ha subito allertato il personale delle volenti della Questura di ...

Reggio Calabria - moglie e marito trovati morti in casa : ipotesi Omicidio – suicidio : e Felice Romeo e sua moglie Anna Cassalia, rispettivamente di 85 e 76 anni, sono stati trovati morti in un appartamento di Reggio Calabria: per la polizia si tratterebbe di un caso di omicidio suicidio.Continua a leggere

Coniugi rinvenuti morti. Probabile Omicidio-suicidio : Valentina Dardari I corpi di marito e moglie sono stati ritrovati nel cortile condominiale della loro casa. L’arma probabilmente usata era regolarmente detenuta I corpi di due Coniugi sono stati ritrovati senza vita all’interno del cortile condominiale dell’abitazione della coppia, una villetta su tre piani. Gli anziani Coniugi, Felice Romeo di 85 anni e la moglie 76enne, Anna Cassalia, erano riversi per terra. Il ritrovamento è ...

Coniugi morti : ipotesi Omicidio-suicidio : 14.16 I cadaveri di marito e moglie sono stati trovati in un appartamento nel rione Gallico marina di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, gli investigatori ritengono si tratti di un caso di omicidio-suicidio. L'uomo aveva 85 anni e la moglie 76. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Reggio Calabria.

Marianna Greco - morta 3 anni fa a Lecce/ Suicidio? Per la famiglia fu Omicidio : Marianna Greco, 37enne morta 3 anni in provincia di Lecce, a Novoli. La famiglia chieda che si prosegua ad indagare convinta si tratti di omicidio

Due ragazzi di 24 anni trovati morti nella loro casa : “Omicidio-suicidio” : Due studenti della Texas State University, entrambi di 24 anni, sono stati trovai morti nella loro casa. A dare la notizia attraverso il proprio sito internet è stato il Dipartimento di Polizia di San Marco. Secondo quanto riportato da People, i due vivano insieme a San Marco, vicino ad Austin ed erano molto amici. Matthew Pfluger e Connor Shannon sono stati trovati morti lo scorso cinque maggio da un loro amico. Secondo la autorità “si ...

Usa - 2 coinquilini di 24 anni trovati morti in casa : “È un Omicidio-suicidio” : Due giovani di ventiquattro anni, studenti della Texas State University, amici e coinquilini, sono stati trovati morti nella casa in cui vivevano. La polizia ha descritto il caso come un omicidio-suicidio. Matthew Pfluger avrebbe sparato a Connor Shannon più volte dentro casa per poi togliersi la vita nel cortile.

Suicidio in carcere a Napoli : 'S'indaghi per Omicidio colposo' : Il gip di Napoli Paola Piccirillo, 30ma sezione, ha respinto l'istanza di archiviazione in merito all'indagine sul Suicidio in carcere di Vito Esposito, il giovane napoletano, che lo scorso 7 agosto ...

Vigevano - Omicidio-suicidio/ 55enne finanziere uccide la compagna 37enne poi si spara : Vigevano, omicidio-suicidio: un 55enne finanziere ha accoltellato a morte la sua compagna per poi togliersi la vita con una pistola

Omicidio suicidio a Ragusa - il papà di Alice : “Simone era ossessivo - per lei non era amore” : Claudio Bredice, papà di Alice, la 33enne uccisa dal marito suicida a Ragusa, ha raccontato che la figlia aveva intenzione di lasciare il poliziotto: "Lui era diventato ossessionato, la seguiva ovunque e non poteva mai allontanarsi da sola. Erano sempre insieme. Una volta mi disse che questo per lei non era amore".Continua a leggere

Omicidio-suicidio a Ragusa - messaggio su Facebook prima della tragedia : Sgomenti i colleghi del poliziotto che la notte scorsa ha ucciso la moglie e poi si è sparato. L'uomo prima di agire ha postato un messaggio Facebook

Omicidio suicidio a Ragusa - poliziotto spara alla moglie che dorme e poi si toglie la vita : Omicidio suicidio a Ragusa: un capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura ha prima sparato alla moglie che stava dormendo e poi si è tolto la vita nella loro abitazione. La coppia aveva due figli di 6 e 7 anni. Ancora ignoti i motivi che l'hanno spinto a compiere il drammatico gesto.

Bimba di tre anni tiene in vita la sorellina di due mesi dopo l’Omicidio suicidio dei genitori : Una bambina di appena tre anni dopo aver assistito all'omicidio - suicidio dei genitori è riuscita a sopravvivere per tre giorni e a tenere in vita anche la sorellina, di appena due anni. La piccola è sopravvissuta per tre giorni ed ha tenuto in vita il fratellino di appena due mesi dopo l'omicidio suicidio dei suoi genitori. Il papà, David Kooros Parsa, ha assassinato la mamma, Mihoko Koike Parsa, poi si è tolto la vita e ha lasciato i due ...