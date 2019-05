' Ndrangheta in Emilia dal ' 70 Giornalista minacciato ' se scrivi di Cutro sei morto'

‘Ndrangheta - in Emilia c’è dal 1970. E minacciava i giornalisti : “Smettila di scrivere dei cutresi o sei un uomo morto” : Una foto, un pizzino contenente un messaggio che non lascia dubbi. C’è un giornalista “ficcanaso”, che si firma Mino Minelli, al quale viene detto: “Se continui a scrivere tutte quelle fandonie sui cutresi sarai un uomo morto. Lascia Reggio entro giovedì o ti troveranno sforacchiato con questa (una pistola)”. Firmato: “La mafia di Cutro. Crepa vigliacco”. Non è una storia di oggi perchè quel pizzino risale al novembre 1970 e porta ancora più ...

‘Ndrangheta - il pentito di Aemilia : “La cosca usò fondi umanitari con l’aiuto di un faccendiere e senatrice centrodestra” : “La ‘ndrangheta a Reggio Emilia si infiltrò anche nei progetti umanitari rivolti a Paesi esteri in via di sviluppo”. L’accusa è del pentito Antonio Valerio che, rispondendo agli avvocati difensori nel controinterrogatorio del processo per gli omicidi del 1992 a Reggio Emilia, ha parlato di “un sistema” che si appoggiava ad un garante venezuelano capace di accedere ai finanziamenti e ad un fiduciario milanese ...

Aemilia - così da prefetta ho combattuto la banalità del male della ‘Ndrangheta al Nord : tra convenienze e sottovalutazioni : Pubblichiamo la prefazione della prefetta Antonella De Miro al libro Le centro storie di Aemilia di Paolo Bonacini. Il saggio, edito da Editrice Socialmente, racconta il più grande processo italiano alla ‘ndrangheta in Nord Italia. Il giornalista Bonacini ha seguito tutte le 195 udienze del maxi procedimento alla cosca Grande Aracri per la Cgil di Reggio Emilia, curando il blog “L’Emilia oltre Aemilia”. Già direttore di ...

‘Ndrangheta in Emilia. Vendette e faide - il pentito racconta gli omicidi del 1992 : ‘Si doveva togliere il male da Cutro e Reggio’ : “C’era bisogno di un’azione forte, dirompente, per togliere il male definitivamente da Cutro e da Reggio Emilia”. Parola del collaboratore di giustizia Antonio Valerio, che venerdì 26 aprile ha deposto per ore nell’aula della Corte d’Assise di Reggio Emilia. Il male era rappresentato dalle famiglie Vasapollo e Ruggiero che avevano osato sfidare i potenti boss crotonesi: Ciampà, Dragone, Arena e Grande Aracri, andando ad uccidere giù a Cutro il ...

‘Ndrangheta - la Cassazione : “La cosca emiliana è autonoma e radicata” : Un’associazione mafiosa radicata sul territorio e autonoma dalla casa madre di Cutro, in Calabria. È lo status delle cosche di ‘ndrangheta in Emilia. A metterlo nero su bianco è la corte di Cassazione, nella sentenza con cui ha rigettato gran parte dei ricorsi degli imputati del processo Aemilia che optarono per il rito abbreviato, molti capi e organizzatori del sodalizio colpito nel 2015 dall’operazione coordinata dalla Dda di ...