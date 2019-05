Il Papa | L' aborto? Non è mai lecito affittare un sicario per risolvere un

Il Papa tuona ancora contro l'aborto : "Non è mai una risposta" : Giuseppe Aloisi papa Francesco, incontrando i partecipanti a un convegno, ha attaccato la "disumana mentalità eugenetica" e rilanciato la battaglia contro l'aborto La pastorale di papa Francesco sull'aborto non potrebbe essere più chiara di così: "Non è mai la risposta che le donne e le famiglie cercano". Da "come affittare un sicario" a "quello che fa la mafia", le espressioni scelte in questi sei anni e mezzo di pontificato dal ...