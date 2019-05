Arbitro donna insultata da genitori | poi calciatore 14enne si abbassa i calzoncini

Torneo Giovanissimi a Mestre - insulti sessisti all’Arbitro donna : “vai a prostituirti” - e un ragazzino si abbassa i pantaloncini : insulti e sessismo nei confronti di un’arbitro donna nel corso di un Torneo Giovanissimi a Mestre: genitori e piccoli calciatori hanno dato il meglio del peggio con gesti riprovevoli Il ‘Gazzettino’ riporta un bruttissimo episodio accaduto a Mestre. Durante un Torneo dei Giovanissimi, nel quale era impegnata la squadra del Treporti, si è assistito ad un pessimo spettacolo che ha visto una giovane arbitro donna presa di ...

Ligue : 'prima' ok per Arbitro donna : Per tre giorni alla settimana lavora alla Federazione sport della regione parigina. Prima di lei, meno di due anni fa, era toccato ad una tedesca, Bibiane Steinhaus, arbitrare - nel settembre 2017 - ...

Primo Arbitro donna nella Ligue 1 francese : Una vera e propria rivoluzione al femminile nella Ligue 1 francese. Domenica prossima, ad arbitrare la partita Amiens-Strasburgo, di Ligue 1, sarà, per la prima volta, un arbitro donna: Stephanie Frappart. Classe 1983, la Frappart, originaria della Valle dell’Oise, ha iniziato a giocare a calcio a 13 anni, poi, intorno ai 18 , si è dedicata all’arbitraggio. Dal 2014 è arbitro in Ligue 2. Nel 2015 ha arbitrato nella Coppa del Mondo Femminile FIFA ...

Rieti - insulti sessisti all'Arbitro donna : allenatore squalificato per quattro turni : Rieti - Il giudice sportivo nel campionato juniores provinciale under 19 ha fermato per quattro giornate l'allenatore della Maglianese reo di aver insultato l'arbitro con una espressione irriguardosa ...

Chiesto deferimento allenatore per frasi sessiste su Arbitro donna - : Marcello Bazzurri, mister della squadra di Promozione Casa del diavolo, dopo la partita persa contro la San Marco Juventina ha usato parole sessiste contro il direttore di gara Ilaria Possanzini. La ...