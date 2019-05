Tennis | ATP Lione 2019 | Benoit Paire trionfa in terra francese | sconfitto in finale Felix

oasport

(Di sabato 25 maggio 2019) Terzo titolo in carriera per. Il 30enne di Avignone hato nel torneo ATP di, mettendo in bacheca un altro titolo dopo quelli di Bastaad (2015) e di Marrakech (). Ilhainil canadeseAuger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco. Per il 18enne nordamericano resta il tabù, visto che aveva perso sempre in questa stagione a Rio de Janeiro con il serbo Laslo Djere. Auger-Aliassime ha annullato subito due palle break in apertura di primo set. Il break è poi arrivato nel terzo gioco conche ha strappato il servizio al canadese. Un vantaggio che poi il transalpino ha conservato, annullando tre palle del controbreak nel settimo gioco.ha chiuso in questo modo la prima frazione per 6-4. Break in apertura del transalpino anche nel secondo set. Auger-Aliassime è ...

