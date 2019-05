Maltempo | violenti temporali in Lombardia nella notte | piene improvvise | salvataggi in

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Forteal Nord Italia, con intensinel cuore della pianura Padana e soprattutto in. Un violento nubifragio si è abbattuto nell’Oltrepò Pavese, tra la Valle Staffora e la Val di Nizza. In poco meno di un’ora sono caduti oltre 55mm di pioggia. Alcune case sono state allagate ai piani terreni, altre abitazioni sono rimaste isolate, in seguito all’esondazione di un torrente. Chiuso per circa un’ora un tratto della statale del Penice. Non si segnalano feriti. In serata la situazione sta tornando alla normalita’. Un’improvvisa ondata di, conacquazzoni, ha investito Valchiavenna, Alto Lario e Valtellina. Il fiume Adda si è gonfiato d’acqua e per salvare un giovane pescatore rimasto bloccato sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio) con ...

