Lecce | non fa curare il cane malato di tumore | 10mila euro di multa al proprietario

Lecce - Salvini “vittima” del finto selfie. Il giovane : “Non siamo più terroni di m*** - eh?”. E il ministro reagisce così : Matteo Salvini, a Lecce in comizio per la chiusura della campagna elettorale in vista di elezioni amministrative ed europee, è stato avvicinato da un giovane, che con la scusa del selfie, gli ha rivolto una domanda provocatoria: “Non siamo più terroni di m…, eh?”. Quella dei finti scatti al leader della Lega, utilizzati per avvicinarlo e contestarlo, sono ormai una moda. Il primo episodio è accaduto a metà febbraio a Ozieri, in ...

Lecce - non gradisce la cena : 57enne picchia moglie e figlie - allontanato da casa : Un'altra brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva questa volta dal Salento e precisamente da Taviano, nel Leccese. Secondo quanto riporta la stampa locale un uomo di 57 anni è stato allontanato dalla sua abitazione in quanto per anni avrebbe usato violenza sui suoi congiunti, in particolare sulla moglie e le figlie. Addirittura una volta avrebbe picchiato la consorte perché la cena non era di suo gradimento. Un incubo che per le ...

Serie B : il Benevento ne fa quattro al Cosenza - Bucchi non molla Palermo e Lecce : Nell'anticipo della 35.a giornata di Serie B il Benevento batte 4-2 il Cosenza , consolida il quarto posto in classifica e non abbandona il sogno della promozione diretta in Serie A. Gara divertente ...

Negato il duomo a Levante - il Vescovo di Lecce non è d’accordo sul significato delle sue canzoni : Per il Vescovo di Lecce è tutto chiaro: la cantautrice Levante non potrà esibirsi in piazza duomo perché la sua musica non rispetta la sacralità del luogo. La cantante è rimasta incredula quando il suo staff ha dovuto annunciare il cambio di location “per motivi non legati alla volontà dell’artista” ma più semplicemente al rifiuto della Curia. Prima di dichiarare la sua opinione in merito, la cantante Levante, al secolo Claudia ...

Lecce - avrebbe abusato di tre bambini : nonno 71enne a processo : L'ennesima vicenda di abusi di natura sessuale su minori arriva questa volta dalla provincia di Lecce, dove un uomo di 71 anni nei prossimi giorni subirà il processo che lo vede imputato per il reato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dal Quotidiano di Puglia, il soggetto avrebbe molestato due dei suoi nipoti, e un'altra ragazzina, di cui era zio acquisito. La vicenda è saltata fuori proprio perché ...

