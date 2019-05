F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2019 : Ferrari - confusione totale! Leclerc fuori in Q1 - solito dominio Mercedes : Le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula Uno 2019 sono andate come tutti si aspettavano: Mercedes imprendibili e impegnate in una sfida interna per la pole position. Previsione assolutamente azzeccata (non che ci volesse una sfera di cristallo) con Lewis Hamilton che ha superato proprio sotto la bandiera a scacchi il tempo di Valtteri Bottas. Alle loro spalle tutto portava verso una sfida Ferrari – Red Bull, con le Rosse che ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : l’analisi delle qualifiche di Guido Meda : Giornata particolarmente appassionante e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul circuito iberico di Jerez de la Frontera per la quarta tappa del Mondiale di MotoGP. Nelle qualifiche del GP Spagna 2019 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha sorpreso tutti conquistando la pole position davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli e allo spagnolo Marc Marquez (Honda), principale favorito per la gara di domani. Di seguito ...

F1 - GP Baku 2019 : l'analisi delle qualifiche in Azerbaijan : Nel giorno in cui tutti gli addetti ai lavori si aspettavano la pole position di Leclerc è spuntato, a sorpresa, Bottas che è riuscito, all'ultimo giro utile, a strappare la prima posizione ad ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : analisi delle qualifiche. Ferrari - ennesima occasione buttata via. La Mercedes ringrazia e domina : Ci risiamo. Per l’ennesima volta quando tutto sembra puntare verso il sereno per la Ferrari, prontamente arrivano nuvole grigie a fare piovere sul bagnato della scuderia di Maranello. Fino alle terza sessione di prove libere di questa mattina, infatti, Charles Leclerc appariva dominante, mentre Sebastian Vettel era l’unico ad avvicinarsi al talento monegasco. Gli altri rivali erano costretti ad inseguire a debita distanza, ben oltre ...

Formula 1 - Liberty Media valuta un nuovo format per le qualifiche : l’analisi di Mattia Binotto : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo format per le qualifiche proposto da Liberty Media Il format delle qualifiche potrebbe cambiare, passando dai tre turni attuali addirittura a quattro. E’ questa la proposta di Liberty Media, che aggiungerebbe una Q4 dove saranno otto i piloti a giocarsi la pole position, riducendo a quattro il numero degli eliminati per ogni sessione. photo4/Lapresse Una ...

Formula 1 - GP del Cina 2018 : l'analisi delle qualifiche : Nelle qualifiche del GP della Cina ci si aspettava una lotta serrata tra Hamilton e Vettel ed invece è spuntato Bottas che è riuscito ad ottenere la sua prima pole position stagionale. Il pilota ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : analisi tecnica qualifiche. Giorgia Villa ha margini per il podio all-around. Le Fate impressionano con vista Tokyo 2020 : Gli Europei individuali di Ginnastica artistica di Stettino sono iniziati oggi con le gare di qualificazione: l’Italia, rappresentata dalla giovane e promettente classe 2003, è scesa in campo gara con Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato ed Elisa Iorio. Tutte e quattro le ginnaste hanno affrontato il concorso generale, giocandosi fino all’ultima rotazione i due posti per la finale all around: il regolamento prevede, ...

MotoGP - analisi qualifiche GP Argentina : Valentino Rossi e Dovizioso consistenti nei long-run - obiettivo podio. Marquez logico favorito : Marc Marquez mette il suo primo mattoncino in vista della gara di domani, centrando la sua 81esima pole position in carriera, un numero letteralmente eccezionale per il 26enne catalano. Il Gran Premio di Argentina di MotoGP di Termas de Rio Hondo lo vede, ancora una volta, come ovvio favorito. Non solo perché scatterà davanti a tutti ma, soprattutto, perché in questi due giorni ha dimostrato di disporre di una Honda impeccabile per il suo stile ...

F1 - GP Bahrain 2019 : l'analisi delle qualifiche : La Ferrari ha reagito e nelle qualifiche del Gp del Bahrain ha ottenuto la prima e seconda posizione in griglia con Charles Leclerc che è riuscito a precede il compagno di squadra Sebastian Vettel. La ...