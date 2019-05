Gazzetta_it : #SerieA #Frosinone e #Chievo non sfondano, senza reti l''anticipo' di B. Ultima in carriera per #Pellissier… - TelevideoRai101 : Anticipo serie A, Frosinone-Chievo 0-0 -

Pochi sussulti che non schiodano lo 0-0 nella partita di addio allaA di, già matematicamente retrocesse da alcuni turni. Quella dello 'Stirpe' è stata anche l'ultima gara in carriera di Sergio Pellissier, che chiude dopo 17 anni con i clivensi (16 dei quali nella massima divisione). Per lui, dopo i 90' di, comincia ora la vita da dirigente. Le due squadre non hanno troppa voglia di farsi male. Un colpo di testa ravvicinato di Ciofani su corner (reattivo Semper) è l'unica vera occasione.(Di sabato 25 maggio 2019)