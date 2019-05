VIDEO Mattia Binotto | “Charles Leclerc diventerà un pilota competo | deve fare esperienza”

oasport

La stagione della Ferrari è incominciata molto male con prestazioni sottotono mentre la Mercedes ha conquistato cinque doppiette consecutive. Charlesha debuttato al volante della Rossa, ha commesso un errore importante durante le qualifiche di Baku ed è stato sfortunato in Bahrein quando è stato abbandonato dalla vettura. Il team principalha parlato di lui ai microfoni di Sky Sport: "Charlesesperienza, si sta impegnando per migliorare, è consapevole degli errori che fa ma è anche giusto che cerchi di raggiungere i limiti: è unmolto maturo rispetto alla sua età, è sbagliato considerarlo come unche commette errori, in gara è molto costante è secondo me a breveuncompleto".: "DIVENTERA' UNCOMPLETO"

