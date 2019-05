Palermo in Serie C | Lotito commenta così

Serie B - Palermo : appello a Giorgetti - mille tifosi attesi sotto la Corte Federale : Un'intera città si sta mobilitando per dare il sostegno al Palermo calcio che sta vivendo ore di angoscia, dopo la retrocessione decretata, nei giorni scorsi, in Serie C dal Tribunale Federale Nazionale. Con ogni mezzo, pullman, aereo e persino in nave, almeno un migliaio di tifosi si stanno organizzando per raggiungere la capitale, in occasione della sentenza della Corte d’appello Federale, il cui pronunciamento è previsto per domani giovedì 23 ...

Palermo - decade l’accusa di falso in bilancio : squadra riammessa in Serie B? : Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia ci sarebbero clamorose novità sul fronte Palermo. La Cassazione avrebbe infatti reso noto che non ci sarebbe falso in bilancio nell’operato del club e la transazione con la società lussemburghese Mepal Alyssa sarebbe regolare. Se l’indiscrezione venisse confermata si riaprirebbero clamorosi spiragli per il Palermo, che potrebbe vedersi assegnata solo una penalizzazione e rimanere così in ...

Caos Serie B : “il Palermo in appello si attende il ribaltamento del verdetto” : Il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, ha parlato delle recenti vicissitudini della squadra siciliana: il punto “C’è una città in subbuglio, per noi il calcio non è solo un valore sportivo, ma economico, sociale, un deterrente criminogeno. Ci attendiamo in appello il rispetto delle regole, equità di trattamento, così come fatto in casi simili negli ultimi anni, ed il buon senso“. Il presidente del Palermo, ...

Basket femminile - Serie A2 2019 : Andros Palermo e Costa Masnaga promosse in A1 : Arrivano i primi verdetti dai playoff promozione di Serie A2 femminile, estremamente combattuti in considerazione dell’equilibrio che già si era venuto a creare nei gironi Nord e Sud durante la regular season. A salire in Serie A1 sono l’Andros Basket Palermo e la B&P Autoricambi Costa Masnaga. Palermo, che ritrova la massima Serie femminile dopo 29 anni, ha superato in una strana finale del girone Sud la Matteiplast Progresso ...

Le notizie del giorno – Atto vandalico contro la sede di un club di Serie C - il retroscena sull’addio di Allegri - il caso Palermo coinvolge anche la Primavera rosanero : Atto vandalico IN Serie C – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società (APPROFONDIMENTO) retroscena Allegri-DE LAURENTIIS – Ieri l’annuncio dell’addio a ...

Palermo - chiesto al Coni lo stop ai playoff di Serie B : Lo staff di avvocati del Palermo calcio a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni per “sospensione inaudita altera parte dell’esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello”. La società di viale del Fante passa al contrattacco dopo che la corte federale di appello ha respinto l’istanza di […] L'articolo Palermo, chiesto al Coni lo stop ai playoff di Serie ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Calcio - Serie B 2019 : i play-off partiranno regolarmente. Rigettato il ricorso del Palermo : Secondo quanto scritto dall’ANSA, la Corte d’Appello della FIGC ha Rigettato la richiesta del Palermo di sospendere lo svolgimento dei play-off promozione di Serie B, in seguito alla sentenza con cui i rosanero sono stati retrocessi in Serie C per illecito amministrativo. Confermate dunque verdetti della stagione regolare e date della post season. Questa la situazione dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto: Promosse ...

Serie B : rigettato dalla Corte Federale il ricorso del Palermo - da domani i play off : In Serie B, poco dopo le ore 19 di questa sera è stata diramata la sentenza con la quale la Corte d'Appello Federale ha rigettato il ricorso del Palermo Calcio riguardo alla sospensione cautelare della disputa dei play off, che come da calendario avranno quindi regolarmente inizio domani venerdì 17 maggio alle ore 21,00 con la prima gara in programma Spezia-Cittadella. L'udienza di secondo grado fissata per giovedì 23 maggio, venerdì la ...

Serie B - la Corte d’Appello rigetta il ricorso del Palermo : domani scattano regolarmente i Play Off : L’istanza cautelare presentata dal Palermo è stata rigettata dalla Corte d’Appello Federale, permettendo dunque domani l’inizio dei Play Off La Corte Federale d’Appello ha rigettato l’istanza cautelare del Palermo che chiedeva la sospensione dei Playoff di Serie B. Il club siciliano, giunto terzo nel campionato cadetto, è stato retrocesso in Serie C dal Tribunale federale per una Serie di irregolarità ...

Il Palermo in serie C? Giustizia sportiva - credibilità ai minimi termini : Oggi più di ieri si sente il bisogno di regole molto chiare. Regole scritte e che non diano spazi ad alchemiche interpretazioni. Ne va della credibilità di tutto il calcio, come si usa dire in queste occasioni. E quando parliamo di tutto il calcio non parliamo certo soltanto dei club e dei loro dirigenti, ma soprattutto delle istituzioni che lo governano. E il “caso” Palermo, rimette con forza in agenda l’annosa questione. Non si può arrivare al ...

Serie B : scontro Lega B-FIGC sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Calcio - Serie B 2019 : caos Palermo - parlano i giocatori : “Meritiamo i playoff - non toglieteci la dignità” : Il Palermo promette battaglia e lo fa attraverso i suoi calciatori. Il capitano Nestorovski e i suoi compagni hanno indetto una conferenza stampa dopo la decisione del tribunale federale di far retrocedere il Palermo in C. Il macedone è stato il primo a prendere parola: “Noi ancora speriamo di poter giocare i playoff, questa città e questa piazza meritano di giocare la Serie A”. Subito dopo è toccato ad altri giocatori importanti ...

I calciatori del Palermo : «Depredati della dignità : stravolte regole a Serie B conclusa» : «Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di prendere una decisione che stravolge le regole a campionato ormai concluso». I calciatori del […] L'articolo I calciatori del Palermo: «Depredati della dignità: ...