Marco Mengoni all’Arena di Verona per un triplo concerto sold out dell’Atlantico Tour

(Di venerdì 24 maggio 2019)di, da stasera per tre concerti consecutivi nell’anfiteatro scaligero.Da oggi, venerdì 24 maggio, a domenica 26 maggio l’artista di Ronciglione sarà aper tre concerti-eventonell’abito del suo Atlantico. La nuovanée live dinei palasport segue la pubblicazione del disco di inediti Atlantico, rilasciato con Sony sul finire del 2018. Attualmente è in radio il singolo Muhammad Ali sulle note del qualeha sfilato in parata in alcune delle città interessate dal suoout.Completamenteout anche i tre concerti in programmadida stasera a domenica 26 maggio. Esauriti i biglietti per assistere a tutte e tre le tappe, unstudiato nei minimi dettagli con una scaletta che ripercorre l’intero percorso musicale dell’artista. Luci e laser non mancano in ...

mengonimarco : Dopo 25 date e oltre 200.000 spettatori il #MengoniLive2019 torna in autunno in tutta Italia. I biglietti disponibi… - LiveNationIT : I biglietti per le date autunnali di #MengoniLive2019 sono disponibili ORA! ??? Vai su > - vh1italia : L'Atlantico Tour continua ?? @mengonimarco ha annunciato le nuove date insieme ai propri fan #MengoniLive2019 -