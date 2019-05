agi

(Di venerdì 24 maggio 2019) In arrivo domani in, solo per un, un'edizione speciale dell', lo storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci che ha chiuso i battenti nel 2017. Si tratta in realtà di un'operazione, oltre che simbolica, dalla valenza pratica: l'editore evita così la decadenza della testata, che per legge scatta dopo un anno dalla fine delle pubblicazioni. Già il 25 maggio 2018 era uscito infatti un numero speciale dal prezzo di un euro. Ma quest'anno il piccolo colpo di scena è nel nome delche "firmerà" il giornale, consentendone l'uscita: si tratterà di Mauriziodella Verità e lontanissimo, come noto, dalle posizioni dell'ex quotidiano del Pci. "Ieri sera l'editore Pessina mi ha chiamato - ha spiegatoa Repubblica - chiedendomi semplicemente se potevo firmare il numero e io ho ...

pirata_21 : L'Unità torna in edicola per un giorno firmata da #Belpietro per evitare la decadenza del giornale. Che è come mett… - pirata_21 : L'Unità torna in edicola per un giorno firmata da #Belpietro. Ormai per Gramsci siamo al vilipendio di cadavere. - Bigalfry : L'Unità torna in edicola per un giorno. Con Belpietro direttore -