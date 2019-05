Formula 1 | Gran Premio di Montecarlo | come vederlo in Tv e in Streaming

Formula 1 - 300 Gran Premi per Raikkonen - FOTO GALLERY : Il weekend di Monaco sarà il Gran Premio numero 300 della carriera di Kimi Raikkonen: un traguardo che lo fa entrare di diritto nel club dei piloti più longevi in Formula 1, assieme a Barrichello - detentore del record assoluto con 326 presenze - Alonso, Button e Schumacher. "Ne parlano tutti, ma a me non cambia nulla, preferisco pensare alla macchina", è stato il laconico commento del pilota finlandese una volta arrivato nel ...

E’ morto Niki Lauda : Formula 1 a lutto - addio ad uno dei più grandi piloti della storia : Niki Lauda ci ha lasciati nella notte, “circondato dalla famiglia” come recita la nota che ha annunciato oggi il decesso dell’ex pilota addio a Niki Lauda, leggenda della Formula Uno con la passione del volo. Il campione, considerato tra i migliori piloti di sempre, si è spento i “pacificamente nel sonno lunedì circondato dalla famiglia“. Ad annunciarlo una portavoce della famiglia. “I suoi risultati ...

Formula 1 - Liberty Media non si ferma più : si lavora per un nuovo Gran Premio in Africa : Chase Carey e Sean Bratches lavorano per riportare la Formula 1 in Africa, due le ipotesi al vaglio di Liberty Media La Formula 1 medita di tornare in Africa, Liberty Media punta a sbarcare nuovamente nel continente nero da dove manca dal lontano 1992, quando sul tracciato di Kyalami si svolse il Gp del Sud Africa. LaPresse/Photo4 Negli ultimi anni, il Marocco ha ospitato altre categorie tra cui il WTCC dal 2009 al 2017 e l’ePrix di ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Formula 1 : come vedere il Gran Premio di Spagna in TV o in streaming : La gara inizierà all 15.10: in prima fila partiranno le due Mercedes di Bottas e Hamilton, le Ferrari si sono qualificate per la terza e quinta posizione

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualcosa che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Primo Maggio 1994 - il giorno in cui morì la Formula 1 - ecco il mio ricordo del grande Ayrton Senna (VIDEO) : https://youtu.be/Axjl7S_iwcU Io c’ero a Imola quel maledetto 1° Maggio 1994, esattamente 25 anni fa. E Ayrton Senna l’avevo visto sulla griglia di partenza, avevo visto come stava male, come se sapesse… Ho sempre frequentato il mondo della Formula 1, tanto che il mio nome prende spunto da Ronnie Peterson, quello che insieme a Senna è stato il più veloce pilota in assoluto. La prima volta che ho parlato con Senna è stato a Phoenix, l’8 marzo ...

Formula 1 - Gran Premio d'Italia : Monza confermato fino al 2024 : Davide Bologna In un comunicato odierno, il Circus di Formula 1 ha confermato l’accordo di massima con il circuito di Monza fino al 2024 Il Gran Premio di Monza è apparentemente salvo: di poco fa la notizia diramata direttamente dal sito ufficiale della Formula 1, che è stato raggiunto un accordo di massima per mantenere la tappa italiana fino al 2024. Il Presidente ACI-CSAI Angelo Sticchi Damiani ha finalmente tamponato una ...

Formula 1 - gran premio di Monza resta in calendario. Accordo trovato fino al 2024 : L’Italia continuerà ad avere il suo gran premio di Formula 1 sullo storico circuito di Monza. È stata infatti raggiunta un’intesa di massima sugli aspetti economici del contratto di collaborazione tra l’Automobil club d’Italia e Liberty Media (proprietaria della Formula 1) che riguarda per il prossimo quinquennio. Le monoposto più veloci al mondo torneranno a Monza fino al 2024 e in questo modo il circuito riuscirà a festeggiare i suoi ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “grande difesa di Bottas al via? No - ecco com’è andata” : Il pilota britannico fa chiarezza su quanto accaduto al via con il compagno di squadra, assumendosi la responsabilità del mancato sorpasso La vittoria di Bottas in Azerbaijan non va proprio giù a Lewis Hamilton, alquanto rabbuiato per aver perso la gara e la leadership della classifica piloti. photo4/Lapresse L’unica nota positiva è il record ottenuto con la Mercedes, considerando che la scuderia di Brackley è la prima della storia a ...