Ford | robot e guida autonoma per le consegne a domicilio del futuro

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robot ics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’ auto mazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...

Ford Digit - il robot fattorino che viaggia a guida autonoma – FOTO : Si chiama Digit , ed è un robot bipede dalle forme che assomigliano a quelle umane. E degli “umani” riproduce anche alcune movenze. Lo scopo? Quello di effettuare consegne dell’ultimo metro, ovvero quelle dal furgone alla porta di casa dei clienti. Un progetto sviluppato da Ford , che partendo dal boom delle vendite online si è messa a studiare un modo per facilitare lo smistamento dei pacchi, e realizzato in collaborazione con Agility ...

Ford Survival - il robot a guida autonoma che lavora in fabbrica ma promette di non rubarci il lavoro : Ford Survival, ha la capacità di adattarsi all’ambiente circostante ed è utilizzato per trasportare i componenti di ricambio, riuscendo a evitare oggetti, cambiare percorso in caso di eventuali ostacoli e fermarsi quando è necessario Mancano ancora alcuni anni per l’effettiva introduzione delle auto a guida autonoma, ma un piccolo robot sta già mostrando quello che sarà il nostro futuro. Soprannominato Survival per la sua capacità di ...