Facebook lancerà la sua criptovaluta | si chiamerà “GlobalCoin” e arriverà l’anno prossimo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il noto social networkè in contatto con le autorità Usa e del Regno Unito con l’obiettivo di lanciare una suanel corso delanno. La nuova moneta virtuale si“GlobalCoin” e consentirà un sistema di pagamenti digitali, con cui si potranno fare acquisti e scambi anche sui suoi servizi WhatsApp e Messenger, in una dozzina di paesi a partire dall’inizio del 2020. A differenza dei Bitcoin però i GlobalCoin, saranno una “stablecoin” ovvero unanon soggetta ad elevata volatilità in quanto legata a un asset stabile come il dollaro. La moneta digitale dipotrebbe avere formidabili potenzialità, dal momento che il social network conta due miliardi di utenti. Secondo la BBC,ha già approcciato il governatore della Bank of England, Mark Carney, e il ministero del Tesoro Usa e dovrebbe ...

