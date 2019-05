De Luca | “Di Maio? Sua massima responsabilità vendere chinotti e noccioline allo stadio

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Cosa succederà nel governo dopo le europee? Ma li avete visti in faccia questi? La mia previsione è che continueremo ad avere un governo di squinternati“. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, si pronuncia sull’esito delle imminenti elezioni europee. “Ci saranno ovviamente spostamenti elettorali – continua – Ma se devo ragionare sulle prove di coerenza, visto che gli esponenti di questo governo hanno fatto della coerenza l’ultimo dei requisiti, mi aspetto che non cambi assolutamente niente. Sarà una palude peggio di prima. Però, siccome l’Italia è un Paese creativo, abbiamo perlomeno il diritto a non rinunciare alla speranza. E che vi devo dire?”. Deè un fiume in piena contro il governo giverde: “Ci troviamo di fronte a questo straccio di ...

simonabonafe : Solidarietà al Pd di Livorno per gli atti vandalici subiti e condanna per le scritte antisemite comparse in città.… - petergomezblog : Vincenzo De Luca: “Di Maio è uno squadrista e un truffatore politico. Voglio un confronto pubblico per spiegargli l… - SkySportF1 : #UltimOra Luca di Montezemolo: 'Niki era un mito dell'automobilismo. Un punto di riferimento anche alla Mercedes. E… -