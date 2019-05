Stop 5G | la mobilitazione è arrivata in Parlamento E ora punta all’Europa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Mentre la rivoluzione digitale di quinta generazione è in piena corsa, Fiorella Belpoggi è stata su Report, Petrolio, TG3 Leonardo e Striscia la Notizia per denunciare il lato oscuro del 5G, schivando gli attacchi dei negazionisti, e ha snidato i possibili danni delle invisibili radiofrequenze. La sua non è una candidatura come le altre: suo lo studio più importante al mondo sugli effetti non termici per le bande 2G e 3G. Ora ambisce all’Euro: “L’introduzione senza cautela del 5G, nonostante gli allarmi, sembra non aver insegnato nulla ai governi rispetto alle lezioni del passato: si tratta solo di volontà politica, agire per garantire la salute pubblica sarebbe solo un fatto di democrazia”. La scienziata corre nella circoscrizione del Nord-est con la lista Europa Verde ea difendere la salute pubblica. Prima di tutto: “La nostra indipendenza dava fastidio. Io ho già ...

