Riassunto del daytime di Amici18 del 23 05

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi parte dal recall della scorsa settimana nel quale Roberta guasta la festa alla neo coppia Stefano/Pamela con le sue rivelazioni. Nella puntata odierna Pamela fa il suo ingresso solitario in studio e con espressione poco incline al sorriso si rivolge a Maria: “Si abbiamo litigato…da allora non l’ho più visto”. L’inizio del suo racconto viene interrotto da Roberta che contesta la sua ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 22/05 : Il daytime di Amici 18 di oggi si apre con Marcello, Paolo e Lorella che ricordano che i casting per la prossima edizione di Amici 19 sono già aperti. Per i quattro finalisti c’è una sorpresa, ricevono i video degli ex concorrenti del Serale di Amici 18 che esprimono i loro pareri su chi secondo loro merita di vincere. Per Mowgly e Valentina dovrebbe vincere Vincenzo. Per Umberto dovrebbe vincere Rafael. Poi è il turno dei cantanti, per ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con Ida che fa il suo ingresso in studio, Riccardo le ha proposto di provare a ricominciare quella storia chiusa da lui stesso otto mesi fa, ma lei ha mille dubbi al riguardo e il suo sguardo teso lo dimostra chiaramente. Ida chiede ora a Riccardo di parlare in modo più chiaro possibile, confessando la paura di farsi nuovamente male e di non aver ancora capito le cause del ripensamento del suo ex ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 21/05 : Il daytime di Amici 18 inizia con l’intervista all’eliminata dell’ottava puntata del serale di Amici 18, Tish. La ragazza appare serena, ricorda quando aveva deciso di non cantare più vanificando i sacrifici dei genitori per la sua formazione artistica ma ora si sente un’artista e vede la partecipazione ad Amici come l’inizio di un qualcosa che ha sempre voluto fare. Dopo la semifinale i quattro finalisti rientrano nelle casette. Giordana e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 20/05 : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre su Tina, Gemma e il freddissimo scherzo fatto in regalo dalla prima alla seconda sul finire della puntata scorsa, come da relativo recall. Oggi Tina minimizza rivolgendosi a Maria: “E che sarà mai successo? Non si fanno i gavettoni a Ferragosto o quando finiscono le scuole?”. Dopo la puntata stessa c’è’ il consueto sfogo di una Gemma quasi rassegnata allo stato delle cose ma sempre ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 20/05 : Il daytime di Amici 18 parte con l’arrivo degli ospiti della Semifinale di Amici 18: J-Ax, Renato Zero, Loredana Bertè, Beppe Vessicchio, Luciano Cannito, Antonella Clerici e Sabrina Ferilli che esprimono le loro impressioni prima della puntata. Prima del Serale Renato Zero ha provato in studio con i ragazzi. I cinque semifinalisti esprimono i loro stadi d’animo. Per Alberto è contentissimo perché la partecipazione ad Amici gli ha ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte col recall del finale della puntata di ieri e con due coppie ospiti speciali: Andrea e Teresa e Ivan e Sonia, si prosegue con la discesa di Manuel (Giulia) e di Alessio (Angela); subito dopo la puntata Giulia va a cercare Manuel per cercare di ricucire lo strappo, ma non sembra aria, Manuel è molto arrabbiato per la “limonata” e il ballo di lei con Giulio, tanto più che lei per sbaglio lo ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 17/05 : La puntata di Amici 18 parte con Rafael in studio che sta preparando una coreografia per la Semifinale basata sul film “Ieri, oggi, domani”, con Marcello e gli altri professionisti. Giuliano Peparini propone di far vedere al ragazzo il film per fargli comprendere meglio il senso da dare alla coreografia Anche Vincenzo è in studio per preparare una coreografia nuova. Si sofferma in modo particolare su una presa che inizialmente non gli riesce ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 16/05 : Il daytime di oggi si apre con Rafael che torna dalla sala prove indossando ancora la maglietta “congelato” e scopre da Giordana che il ritorno di Mameli era in realtà uno scherzo organizzato dal cantante con la complicità della Redazione. Alberto, in casetta, si lascia andare e ricorda la nonna morta qualche anno fa con affetto e nostalgia. Dal coinvolgimento emotivo del ragazzo si intuisce che il legame tra i due è stato particolarmente ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Valentina e Massimiliano che con ogni probabilità non saranno la prossima coppia a uscire dal programma, soprattutto perché lei non sente le farfalle nello stomaco. A Valentina, ormai veterana del programma, non ne va una giusta! Dopo un breve round Tina vs Gemma, ecco una novella coppia formatasi in trasmissione pochi mesi fa, Stefano e Pamela, contenti e sorridenti perché ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 15/05 : Mameli fa uno scherzo alla sua Squadra, in accordo con la produzione, finge che il professor Britti ha voluto la sua riammissione al Serale. Mameli fa inaspettatamente il suo rientro in casetta con una felpa con scritto “Britti”. L’incredula Giordana non sembra prenderla benissimo fino a quando Mameli stesso svela lo scherzo e alla ragazza non resta che fare i complimenti per la riuscita dello stesso. Ieri Rudy Zerbi aveva rinnovato i suoi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 14/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Benny al centro dello studio. C’è una signora che vuole conoscerlo. Entra Grazia, 60 anni di Ladispoli, separata, con 4 figli e 4 nipoti che è attratta da Benny perché lo vede un uomo calmo, sereno, tranquillo e galante quando balla. Ma Benny non è soddisfatto per lui sarebbe addirittura troppo giovane e comunque non fa per lui. Lui vorrebbe un tipo come Barbara ma non ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 14/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 di oggi si apre con Giordana che raggiunge Rafael in casetta. Sono contenti di essere in semifinale ma tristi perché sono rimasti solo in due, Giordana non sa più con chi litigare. Poi si mettono a rivivere i momenti della puntata. Poi si mettono a rivivere i momenti della puntata. Umberto torna in casetta per salutare Rafael e Giordana. I professori di canto esprimono i loro giudizi sui cantanti dopo la ...