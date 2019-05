Programma M5S elezioni europee 2019 | i 6 punti presentati

Niente più referendum sull’euro e nuovo mandato per la Bce : il Programma del M5S per le Europee : Rispetto al 2014 Niente più referendum sull’euro e Niente più abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Gli investimenti pubblici in sanità, scuola, ricerca, sicurezza del territorio e infrastrutture, per il Movimento, vanno tenuti fuori dai vincoli di bilancio...

Scuola - la storia dell’Antimafia sarà nel Programma. La deputata M5s Nesci : “Così si studieranno Falcone e Borsellino” : Dall’anno scolastico 2019/2020 a Scuola si studierà anche la storia del contrasto del fenomeno mafioso. La madrina di questa proposta, approvata nell’ambito della legge sull’introduzione dell’educazione civica, è la deputata del M5s Dalila Nesci. L’insegnamento della storia dell’Antimafia sarà fatto nella Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e sarà inserito nel monte ore complessivo previsto per le competenze relative ...

Dall'ambiente alla fine dell'Austerity : il Programma del M5s per le prossime Europee : Politica migratoria comune per la redistribuzione europea 6. Lotta alla grande evasione, alla corruzione e alla criminalità Nelle scorse settimane Luigi Di Maio ha presentato i suoi alleati in Europa ...

Di Maio presenta il Programma elettorale M5S per le europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

In 14 mila per il Programma M5S - a picco il voto su Rousseau. E i Cinque Stelle «latitano» nei Comuni : Un crollo drastico. La votazione sul programma per le Europee dei Cinque Stelle - complice anche la data, in mezzo a ferie pasquali e ponti - ha visto la partecipazione di poco più di 14 mila iscritti,...

Alessandra Todde : chi è la capolista M5S alle elezioni europee 2019 e Programma : Alessandra Todde: chi è la capolista M5S alle elezioni europee 2019 e programma Guiderà la lista nella circoscrizione Isole per il Movimento Cinque Stelle Alessandra Todde, amministratore delegato uscente di Olidata. Fa parte della squadra di cinque donne selezionate dal vicepremier Luigi Di Maio per capitanare le liste dei candidati pentastellati alle prossime elezioni europee. Alessandra Todde: dall’informatica alla ...