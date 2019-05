Nioh 2 si mostra in due ore di gameplay tratte dalla closed alpha

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Anche se ladi2, come vi abbiamo detto recentemente, avrà luogo domani 24 maggio, qualcuno ha avuto l'occasione di provare in anteprima il prossimo capitolo della serie.DIOMED#BRO, uno YouTuber russo, ha pubblicato sul suo canale le prime due ore didi2. Il video inizia colre l'editor del personaggio, in cui possiamo scegliere non solo il volto e modificare tutte le caratteristiche, ma anche il sesso del protagonista. Attualmente nellaè possibile scegliere il volto del personaggio tra cinque opzioni, ma non è detto che la versione completa ne abbia di più. Come sempre, all'inizio del gioco sarà presente un breve tutorial che aiuterà il giocatore a destreggiarsi tra le varie abilità del personaggio.Nelle prime due ore di gioco vengonoti ovviamente i primi combattimenti che però sono abbastanza gestibili proprio per dare al ...

