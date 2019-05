Milano | incidente in laboratorio di chimica | 4 intossicati

Incidente a Bari - taxi contro tir : 3 morti - tra cui l’ex console brasiliano a Milano e la moglie : Tra le tre vittime dell'Incidente verificatosi ieri sulla statale 96 che collega Grumo Appula ad Altamura, nei pressi di Mellitto, nel Barese, ci sono Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, 68 anni, attualmente ambasciatore brasiliano in Libano ed ex console a Milano, e la moglie, Vera Lucia Ribeiro Estrela, 66 anni. Viaggiavano a bordo di un taxi che si schiantato contro un tir.Continua a leggere

Milano - parroco muore impiccato a causa di un incidente : Un drammatico incidente ciò che è successo a Milano, un prete si era arrampicato con l'imbracatura sul tetto della chiesa e, scivolando, è rimasto impiccato dalla stessa. Pierluigi Lia, 59 anni, era il parroco della chiesa di San Cristoforo sul Naviglio grande. Una figura di spicco della diocesi milanese Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma, sfortunatamente, al loro arrivo l'uomo era già morto. I soccorsi (ambulanza, automedica e ...

Gerry Scotti - il figlio Edoardo ricoverato a Milano dopo un incidente d'auto : Edoardo Scotti, figlio 26enne del popolare conduttore televisivo Gerry Scotti, ha avuto un incidente a Milano ed è stato operato: la notizia è stata riferita dal settimanale Gente, che...

Fs : Rfi - linea Milano-Tortona riattivata dopo incidente : Roma, 3 apr. (AdnKronos) - riattivata alle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linea Milano - Tortona, fra Certosa di Pavia e Locate Triulzi. La linea è stata riaperta al traffico al termine dei rilievi dell’autorità Giudiziaria, in seguito all’incidente di questa mattina avvenuto nei pressi di

Incidente sul lavoro - 2 operai morti schiacciati a Milano : si indaga per omicidio colposo : Gravissimo Incidente sul lavoro in un cantiere di Milano in via Roma, a Pieve Emanuele. schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due operai in mattinata. I lavoratori erano...

Milano - incidente sul lavoro : lastra di metallo travolge e uccide due operai : Sono morti schiacciati da una lastra di metallo, mentre lavoravano lungo la massicciata della ferrovia. È accaduto questa mattina, attorno alle 11.30, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. A perdere la vita, due operai di un cantiere di via Roma, nel comune lombardo. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i due lavoratori, impegnati nella realizzazione delle paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli, ...

Incidente sulla Lecco-Milano via Carnate : morto un uomo ad Arcore - binari bloccati : Incidente mortale sulla linea Lecco-Milano via Carnate-Arcore. Nella mattinata di martedì 2 aprile un uomo di 40 anni è stato investito da un treno regionale nel tratto tra la stazione di Arcore e ...