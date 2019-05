Luca Ward | Quando penso a mio padre piango

Luca Ward parla della vita dopo la morte del padre - Balivo commossa : Luca Ward , a Vieni da me, ricorda la morte del padre e cosa è successo dopo Luca Ward , attore e doppiatore conosciutissimo, famoso per aver dato la voce a Russell Crowe ne Il gladiatore, è intervenuto a Vieni da me di Caterina Balivo . L’attore ha ricordato la morte del padre e i momenti successivi, quando […] L'articolo Luca Ward parla della vita dopo la morte del padre , Balivo commossa proviene da Gossip e Tv.

Caterina Balivo splendida in nero e Luca Ward commuove a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita ancora una volta Luca Ward a Vieni da Me. La presentatrice lo accoglie con un look mozzafiato: mini dress nero che gioca con le trasparenze e décolletée scintillanti dal tacco vertiginoso. Ward racconta di sé e dei risvolti più intimi della sua vita, dalla adolescenza segnata dal dolore per la morte del padre alla lite col fratello e la figlia. L’attore commuove e fa venire la pelle d’oca in studio: Avevo ...