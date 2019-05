L’acqua presente sulla Terra grazie alla Luna e ad una violenta collisione

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Senza lanon ci sarebbe vita. questo è quanto emerge da un nuovo studio, secondo il qualesul nostro pianeta sarebbe arrivata per merito del nostro satellite, o meglio,sua formazione 4,4 miliardi di anni fa a seguito delladi un oggetto della grandezza di Marte con il nostro pianeta. L’oggetto in questione – spiega Global Science – è conosciuto come Theia e finora si è pensato che avesse avuto origine nel sistema solare interno vicino. Tuttavia, il nuovo studio condotto dai ricercatori dell’università di Munster, sostiene che Theia provenga in realtà dall’esterno e che avrebbe trasportato grandi quantità di acqua che hanno permessovita di svilupparsi. Il team ha analizzato gli isotopi di molibdeno terrestre distinguendo i materiali provenienti dal sistema solare interno ed esterno. Il molibdenooggi ...

