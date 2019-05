La terapia con GH nella sindrome di Turner

L'ex fidanzata dell'untore Hiv di Ancona : "Voglio incontrarlo in carcere - mi serve come terapia" : La giovane fece arrestare nel giugno 2018 Claudio Pinti, che l'aveva contagiata. Ora chiede di "vederlo in faccia e sfogare la rabbia"

Quali sono le misure da adottare quando si rende necessaria la terapia con radioiodio? : Il trattamento con radioiodio va eseguito, a norma di legge, in Ospedale, applicando specifiche procedure. Inoltre, alla dimissione, bisogna fornire, ai malati e alla loro famiglia, istruzioni scritte riguardo alle dosi limite alle Quali può essere esposta la popolazione generale e circa le restrizioni specifiche per i familiari o i caregiver. Dopo la somministrazione di radioiodio, la fonte di radiazioni più importante per familiari, caregiver ...

Quali sono i possibili effetti collaterali della terapia con radiodiodio per carcinoma differenziato della tiroide e come si gestiscono? : La terapia con radioiodio di solito è ben tollerata, ma, per minimizzare i rischi di effetti collaterali precoci e tardivi, sia la scelta delle procedure che la preparazione del malato devono essere accurate. I principali effetti indesiderati di questo trattamento, nelle persone con carcinoma differenziato della tiroide, riguardano le ghiandole salivari, le ghiandole lacrimali e gli occhi, l’apparato genitale, i polmoni e il midollo. Si ...

Sudafrica : un leone con tumore alla pelle inizia la radioterapia in un ospedale per umani [FOTO] : Passare del tempo in ospedale può essere difficile e spaventoso per tutti, ma provate ad immaginare cosa hanno provato i pazienti di un ospedale in Sudafrica che hanno dovuto condividere un reparto con un leone di quasi 260kg! Il felino, chiamato Chaos, è stato sottoposto a radioterapia per curare il suo tumore alla pelle ed è stato portato di nascosto da una porta di servizio per evitare di spaventare i pazienti umani. Il leone di 16 anni era ...

In Florida un giudice ha deciso che un bambino malato di leucemia continuerà la chemioterapia contro il volere dei genitori : Un giudice della Florida ha stabilito che un bambino di 3 anni malato di leucemia continui le sessioni di chemioterapia contro il volere dei genitori. In aprile a Noah McAdams era stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta, una grave forma di

Effetti indesiderati della terapia con radioiodio e refrattarietà a questo trattamento : questo aggiornamento è dedicato alle reazioni indesiderate della terapia con radioiodio e alla definizione dei soggetti resistenti a questa cura e segue la serie riguardante i vari aspetti della gestione del carcinoma differenziato della tiroide tratta dalle Linee Guida italiane sulla gestione di questa neoplasia. Le due parti delle Linee Guida alle quali si dedica il presente aggiornamento riguardano gli Effetti indesiderati del trattamento ...

Infezione da Virus dell’Epatite C : la terapia antivirale contrasta il virus e migliora i sintomi : La terapia per il trattamento dell’Infezione del virus dell’Epatite C con farmaci antivirali ad azione Diretta (chiamati DAA) è risultata efficace anche nei pazienti più gravi, coloro cioè che hanno sviluppato problemi extraepatici collegati al virus. L’Infezione da virus C, infatti, può provocare una malattia del sistema immunitario, la Crioglobulinemia mista, che può essere invalidante ed evolvere in linfoma. Nello studio PITER (Piattaforma ...

Nuova sfida contro i tumori - immunoterapia anche per i malati 'resistenti' : ... che sigla la partnership fra BMS e circa 30 strutture di ricerca internazionale, e gli 'R&D Days', appuntamento annuale che riunisce i più importanti scienziati da tutto il mondo per fare il punto ...

New Amsterdam torna su Canale 5 con ben tre episodi : dal malore di Max all’inizio della chemioterapia : Per Max è arrivato il momento di fare sul serio e se nella prima parte di New Amsterdam lo abbiamo visto mettere da parte il suo malessere per il lavoro per portare avanti al meglio l'ospedale, nei nuovi episodi dovrà cambiare le carte in tavola per rimanere in vita. La seconda parte della prima stagione del medical drama torna su Canale 5 da domani, domenica 5 maggio, in prima serata con ben tre episodi in cui il pubblico farà un bel passo ...

Aids - zero rischio contagio da uomini che seguono la terapia : Lo ha dimostrato uno studio pubblicato dalla rivista Lancet, che dimostra secondo gli autori che è possibile in teoria bloccare l'epidemia in corso nel mondo trattando tutti i pazienti. L'analisi, ...

Ciao Darwin torna in onda stasera - in concorrente infortunato ai rulli inizia la terapia : Questa sera, alle ore 21.30, tornerà in onda Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo la pausa di una settimana la trasmissione tornerà regolarmente in onda. In questi giorni di assenza non si è fatto altro che parlare dei vari infortuni che si sono verificati ad alcuni concorrenti durante il gioco dei rulli. Tra questi, quello nelle condizioni più gravi era Gabriele Marchetti, il 54enne che cadde rovinosamente in acqua rischiando ...

Incidente a Ciao Darwin - concorrente paralizzato lascia la terapia intensiva ma è ancora immobile dal collo in giù : Gabriele Marchetti ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma ed è stato trasferito all’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico della Fondazione Santa Lucia, dove inizierà la sua terapia. Ad aggiornare sulle condizioni di salute del 54enne concorrente di Ciao Darwin rimasto gravemente ferito in un Incidente durante la prova del Genodrome è Il Messaggero, secondo cui l’uomo è stabile. Così ...

Xbox Adaptive Controller verrà utilizzato dai veterani di guerra per aiutarli durante la loro terapia riabilitativa : Microsoft e il Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti (VA) hanno annunciato una collaborazione per fornire Xbox Adaptive Controller e altri servizi di gioco ai centri di riabilitazione in tutto il paese.Come riportato da Windows Central, l'accessorio consente a diverse periferiche di collegarsi alle sue numerose porte, offrendo opzioni per coloro che hanno una mobilità limitata. Sulla parte superiore del Controller si trovano ...

Silvio Berlusconi - come sta : lascia terapia intensiva/ PierSilvio : "Un combattente" : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, come sta: lascia la terapia intensiva. Il figlio PierSilvio va trovarlo: "Una botta, ma è un combattente".