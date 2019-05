Il cervello delle donne funziona meglio a temperature più alte

agi

(Di giovedì 23 maggio 2019) A differenza di quanto non avvenga per gli uomini, la performance lavorativamigliora apiù. Lo rivela uno studio condotto in Germania da Tom Chang, dell'Usc Marshall Schol of Business di Los Angeles, e da Agne Kajackaite, del Wzb Berlin Social Center, pubblicato su Plos One. Ildegli uomini, per contro,se lesono basse ma la loro performance viene solo minimamente intaccata se il termometro in ufficio sale. Lo studio è stato effettuato su un campione di 500 uomini eimpegnati in attività cognitive acomprese tra 16,19 gradi centigradi e 32,57 gradi. Il rendimentoè risultato più alto quando il termometro è stato spostato nella fascia più alta della forchetta. "Le nostre scoperte suggeriscono che i posti di lavoro con un mix di uomini epossono aumentare la ...

